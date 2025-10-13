Aydın’da, hakkında çeşitli suçlardan toplam 10 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

Kent merkezinde takip edildi

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, A.E. isimli şahsın kent merkezinde bulunduğu belirlendi.

Çok sayıda suçtan hapis cezası bulunuyordu

Firari hükümlü A.E., ‘Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, bulundurmak, satın almak veya kabul etmek’ ile ‘Hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından toplam 10 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasına sahip olduğu öğrenildi.

Adliyeye sevk edildi, tutuklandı

Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.