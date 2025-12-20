Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza, Arpaderesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, minibüs ve otomobil sürücüleri direksiyon hakimiyetini kaybedince iki araç çarpıştı.

Olayın ardından ihbarı alan 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma bölgeye sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Polis, kazanın nedenini belirlemek ve sorumluların tespit edilmesi için olay yerinde detaylı çalışmalar yürütüyor.

Kazanın, araçların hız durumu, yol koşulları ve olası ihmallerin rolü açısından soruşturma kapsamında değerlendirileceği bildirildi