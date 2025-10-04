Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Yönetimi’nden Filistin Devleti’ne geçiş sürecinin temelini oluşturacak geçici anayasanın 3 ay içinde hazırlanması talimatını verdi. Abbas, saldırıların sona ermesinden sonraki bir yıl içinde devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılacağını da duyurdu.

Geçici anayasa hazırlığı başlıyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin’in yönetim modelinde yeni bir dönemi başlatacak adımı duyurdu. Abbas, Filistin Yönetimi’nden Filistin Devleti’ne geçişi sağlayacak geçici bir anayasanın hazırlanması için ilgili kurumlara talimat verdi.

Filistin basınında yer alan haberlere göre geçici anayasanın, üç ay içinde tamamlanması planlanıyor. Bu süreç, Filistin’in uluslararası meşruiyet temelinde devletleşme hedefinin en önemli aşamalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Seçim kararlılığı vurgusu

Abbas, Gazze’ye yönelik saldırıların sona ermesinden itibaren bir yıl içinde Filistin Devlet Başkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılacağını belirtti. Bu kapsamda seçim yasasının da güncelleneceğini ifade eden Abbas, “Filistin Kurtuluş Örgütü’nün siyasi programına, uluslararası yükümlülüklere ve iki devletli çözüm ilkesine uymayan hiçbir parti, siyasi güç veya birey seçimlere aday olamayacak” dedi.

Yeni düzenlemeyle, tek yasa, tek sistem ve tek meşru güvenlik gücü ilkeleri doğrultusunda hareket edilmesi planlanıyor. Abbas, seçim sürecinin Filistin’in kurumsal bütünlüğünü sağlamayı amaçladığını vurguladı.

Eğitim müfredatları güncellenecek

Abbas, Filistin hükümetine Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) standartlarına uygun eğitim müfredatlarının geliştirilmesi talimatını da verdi.

Yeni müfredatların iki yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. Bu adım, Filistin’de eğitim sisteminin uluslararası normlara uyumlu hale getirilmesi ve toplumsal reform sürecine katkı sağlanması açısından kritik görülüyor.

Uluslararası destek hedefleniyor

Mahmud Abbas’ın bu girişiminin, Filistin’in devletleşme sürecinde uluslararası toplumdan daha güçlü diplomatik destek sağlamayı hedeflediği değerlendiriliyor. Geçici anayasa taslağının tamamlanmasının ardından, yeni seçimlerin yasal zeminine ilişkin takvimin açıklanması bekleniyor.