Fransa Ligue 2’de Saint-Étienne formasıyla dikkat çeken Gürcü kanat oyuncusu Zuriko Davitashvili, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin ilgisiyle Türkiye’de başlayan transfer yarışı, Avrupa devlerinin de katılımıyla büyüyor.

Performansıyla vitrine çıktı

24 yaşındaki Zuriko Davitashvili, bu sezon Saint-Étienne formasıyla ligde çıktığı 17 karşılaşmada 9 gol ve 1 asistlik katkı sağlayarak takımının en etkili isimlerinden biri oldu. Genç futbolcu, hücum hattındaki üretkenliğiyle transfer döneminin en çok konuşulan oyuncuları arasına girdi.

Fenerbahçe resmen devrede

Daha önce Beşiktaş’ın transfer listesine giren Davitashvili için Fenerbahçe’nin de resmi temaslara başladığı öğrenildi. Sarı-lacivertli kulübün, oyuncunun temsilcileriyle ilk görüşmeleri gerçekleştirdiği ve şartları sorduğu ifade ediliyor.

Avrupa’dan da güçlü talipler var

Türkiye’den gelen tekliflerin yanı sıra, İngiltere Premier League ekiplerinden Everton ile Portekiz’in köklü kulüplerinden Benfica’nın da Gürcü futbolcuya ilgi gösterdiği belirtiliyor. Avrupa’dan gelen bu ilgi, transfer yarışını uluslararası bir boyuta taşıdı.

Saint-Étienne bırakmaya sıcak bakmıyor

Her ne kadar Davitashvili’nin yeni bir maceraya açık olduğu konuşulsa da, Ligue 1’e yükselme hedefi bulunan Saint-Étienne yönetiminin, sezonun devre arasında en golcü oyuncusunu kadrodan çıkarmak istemediği öğrenildi. Fransız kulübünün bu konuda katı bir tavır sergilediği ifade ediliyor.