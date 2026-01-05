Türkiye Süper Kupa Yarı Final mücadelesinde Galatasaray, Trabzonspor’u 4-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Gaziantep’te oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip etkili futboluyla dikkat çekti.

Gaziantep’te gollü yarı final

Gaziantep Stadyumu’nda oynanan yarı final karşılaşması, tempolu ve gollü anlara sahne oldu. Galatasaray, maçın ilk dakikalarından itibaren oyunun kontrolünü eline alarak rakibi karşısında üstün bir performans sergiledi.

Sarı-kırmızılılardan net galibiyet

Maç boyunca atak futbolu tercih eden Galatasaray, bulduğu gollerle farkı açarak Trabzonspor karşısında 4-1’lik net bir galibiyet elde etti. Bordo-mavililer zaman zaman direnç gösterse de Galatasaray’ın hücum hattı karşısında etkili olamadı.

Rakip Samsunspor–Fenerbahçe maçından çıkacak

Galatasaray’ın finaldeki rakibi, Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak yarı final karşılaşmasının ardından belli olacak.