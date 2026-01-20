İlk filmden 9 yıl sonra gelen devam filmi, Cem Yılmaz'ın Nick Wilde karakterine yeniden hayat vermesiyle büyük ilgi topladı. Peki Zootropolis 2 şu anda nereden izlenir, Disney Plus'a ne zaman gelecek? İşte merak edilen tüm detaylar...

Zootropolis 2 Türkiye'de ne zaman vizyona girdi?

Zootropolis 2, Türkiye'de 28 Kasım 2025 Cuma günü vizyona girdi. Film, ABD'de 26 Kasım 2025'te gösterime girmişti. Türkçe dublajlı versiyonu sinema salonlarında izleyiciyle buluşan yapım, hâlâ vizyonda yer alıyor.

Zootropolis 2 şu anda nereden izlenir?

Zootropolis 2, şu anda yalnızca sinema salonlarında izlenebiliyor. Film için herhangi bir dijital kiralama, satın alma veya çevrimiçi yayın hizmeti henüz sunulmadı. Yapım, Netflix, Amazon Prime Video veya Disney+ gibi platformlarda yer almıyor.

Animasyon filmler için ortalama gösterim süresi dikkate alındığında, filmin Ocak sonu veya Şubat 2026 başına kadar sinemalarda kalması bekleniyor.

Zootropolis 2 Disney Plus'a ne zaman gelecek?

Disney, Zootropolis 2'nin Disney+ platformuna geleceği tarih hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Disney'in genel uygulamasına bakıldığında, sinemada gösterim süresi sona eren yapımların bir süre sonra Disney+ platformuna eklendiği görülüyor.

Önceki Disney animasyonlarının dijital platforma geçiş süreleri dikkate alındığında, Zootropolis 2'nin 2026 yılının ilk çeyreğinde Disney+'ta yayınlanması beklenebilir. Ancak bu kesin bir tarih değil, Disney'in resmi duyurusunu beklemek gerekiyor.

Zootropolis 2 Türkçe dublaj kadrosunda kimler var?

Zootropolis 2'nin Türkçe seslendirme kadrosunda ilk filmdeki isimlerin büyük bölümü yeniden mikrofon başına geçti. İşte Türkçe dublaj kadrosu:

Judy Hopps: Aysun Topar

Aysun Topar Nick Wilde: Cem Yılmaz

Cem Yılmaz Gary De'Snake: Ali Hekimoğlu

Ali Hekimoğlu Gazelle: Melissa Melis Toklu

Melissa Melis Toklu Nibbles Maplestick: Özgür Ünsal

Özgür Ünsal Pawbert Lynxley: Oğuz Özoğul

Oğuz Özoğul Milton Lynxley: Melih Ceylan

Melih Ceylan Chief Bogo: Fatih Özacun

Fatih Özacun Mayor Brian Winddancer: Emrullah Uzun

Emrullah Uzun Dr. Fuzzby: Seval Tufan

Seval Tufan Benjamin Clawhauser: Emrah Özertem

Emrah Özertem Mr. Big: Sait Seçkin

Sait Seçkin Dawn Bellwether: Suzan Acun

Suzan Acun Cattrick Lynxley: Fırat Albayram

Fırat Albayram Kitty Lynxley: Ceyda Kasabalı Albayram

Seslendirme yönetmenliğini Oğuz Özoğul üstlenirken, Türkçeye çeviri Gülseren Bayındır tarafından yapıldı.

Cem Yılmaz Nick Wilde için ne dedi?

İlk filmde tilki Nick Wilde karakterine sesiyle hayat veren Cem Yılmaz, 9 yıl aradan sonra aynı karakter için yeniden mikrofon başına geçti. Yılmaz, kayıtların ardından yaptığı açıklamada animasyon filmlerinde seslendirme yapmanın kendisi için hâlâ çok keyifli olduğunu belirtti.

Zootropolis 2'nin konusu ne?

Filmde dedektifler Judy Hopps ve Nick Wilde, Zootropolis'e gelen ve memeliler şehrini altüst eden gizemli bir sürüngenin izini sürüyor. Gary De'Snake adlı zehirli yılanın şehirde belirmesiyle kaos ve panik başlıyor. Uzun yıllardır şehirde görülmeyen böylesine tehlikeli bir sürüngenin peşine düşen ikili, şehrin daha önce hiç keşfetmedikleri bölgelerine sızmak ve yepyeni kılıklara bürünmek zorunda kalıyor.

Zootropolis 2 ne kadar gişe yaptı?

Zootropolis 2, dünya genelinde 1,7 milyar doları aşan gişe hasılatıyla büyük başarı elde etti. Bu rakamla film:

Tüm zamanların en çok hasılat yapan ikinci animasyon filmi oldu

2025 yılının en çok hasılat yapan ikinci filmi oldu

Tüm zamanların en çok hasılat yapan dokuzuncu filmi oldu

Walt Disney Animation Studios'un en yüksek gişeye ulaşan yapımı oldu

Film ayrıca 2026 Altın Küre Ödülleri'nde "En İyi Animasyon Film" ve "Sinemasal ve Gişe Başarısı" kategorilerinde aday gösterildi.

Zootropolis 2'nin süresi ve yaş sınırı ne?

Zootropolis 2'nin süresi 1 saat 48 dakika olarak belirlendi. Filmin yaş sınırı ise 6+ olarak uygulanıyor. Hikayede yer alan aksiyon sahneleri ve takip sekansları nedeniyle bu yaş sınırlaması getirildi. Yapım hem çocuklara hem yetişkinlere hitap eden bir içerik sunuyor.