EYT kapsamında emekli olanlar dahil tüm emekliler yaş şartı aranmaksızın bu haklardan faydalanabiliyor. Emekli kartına ulaşmak da artık son derece pratik. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden "SGK Emekli Dijital Kart Oluşturma" hizmetini kullanarak kartlarını birkaç dakika içinde dijital ortamda oluşturabiliyor. Fiziksel kart tercih edenler ise SGK il veya ilçe müdürlüklerine başvurarak belgelerini teslim alabiliyor.

Müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş hakkı

Emekli kartının en dikkat çeken avantajlarından biri Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş imkanı. Efes Antik Kenti, Göbeklitepe, Topkapı Sarayı ve Sümela Manastırı gibi Türkiye'nin önemli tarihi mekanları bu kapsama giriyor. Ayrıca Devlet Tiyatroları oyunları emeklilere ücretsiz sunulurken, milli park girişlerinde de herhangi bir ücret talep edilmiyor.

Ulaşım ve konaklamada önemli indirimler

2026 düzenlemeleriyle emeklilere ulaşım alanında da önemli destekler sağlanıyor. Şehirlerarası otobüs biletlerinde en az yüzde 20 indirim zorunlu tutulurken, Yüksek Hızlı Tren ve diğer TCDD seferlerinde yüzde 10 ile yüzde 20 arasında indirim uygulanıyor. Konaklama tarafında ise öğretmenevleri, polisevleri, DSİ ve Karayolları tesislerinde yüzde 15 ile yüzde 50 arasında değişen indirimler geçerli. Bu imkan özellikle uygun bütçeyle tatil yapmak isteyen emekliler için büyük avantaj sağlıyor.

Bankacılık işlemlerinde ücret muafiyeti

Emekliler için bankacılık tarafında da kolaylıklar bulunuyor. Maaş alınan bankalarda havale ve EFT işlemleri ücretsiz gerçekleştirilebiliyor. Banka şubelerinde emekli vatandaşlara sıra önceliği tanınarak işlemlerin daha hızlı yapılması da sağlanıyor. Tüm bu haklar, yaş ayrımı gözetmeksizin emekli statüsündeki her vatandaşa açık. Emekli kartını henüz edinmemiş vatandaşların e-Devlet üzerinden hızlıca başvurularını tamamlaması, bu avantajlardan en kısa sürede yararlanmaya başlamaları açısından önem taşıyor.