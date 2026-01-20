Toplam 10 bin polis memuru adayının alınacağı bu dönemde, başvuru yapan adaylar sınav aşamalarına katılmaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için Polis Akademisi'nden gelecek duyuruyu bekliyor. Peki 33. dönem POMEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

33. dönem POMEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Polis Akademisi Başkanlığı, 33. Dönem POMEM ön başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Ancak önceki dönemlerdeki uygulamalar dikkate alındığında, sonuçların başvuru bitiminden sonra 2-3 hafta içinde açıklanması bekleniyor.

Adayların sonuç açıklama tarihini takip edebilmeleri için Polis Akademisi'nin resmi internet sitesini (pa.edu.tr) düzenli olarak kontrol etmeleri gerekiyor. Polis Akademisi, adaylara posta yoluyla veya farklı iletişim araçlarıyla tebligat yapmıyor. İnternet ilanı tebligat niteliği taşıyor.

POMEM başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

Ön başvuru sonuçları açıklandığında adaylar, e-Devlet şifreleri ile pa.edu.tr adresinden durumlarını sorgulayabilecek. Sorgulama için izlenecek adımlar:

pa.edu.tr adresine giriş yapılır

e-Devlet şifresi ile sisteme giriş sağlanır

"Başvuru Sorgulama" bölümünden sonuç öğrenilir

33. dönem POMEM kontenjanları nasıl dağıldı?

Polis Akademisi Başkanlığı'nın açıklamasına göre 33. dönem POMEM alımında toplam 10 bin kontenjan belirlendi. Kontenjan dağılımı şu şekilde:

Lisans mezunları için (8.000 kontenjan):

Erkek: 6.800

Kadın: 1.200

Ön lisans mezunları için (2.000 kontenjan):

Erkek: 1.700

Kadın: 300

Sınav aşamalarına kaç aday çağrılacak?

POMEM Giriş Yönetmeliği gereğince, ön başvurusu alınan adaylar arasından en yüksek KPSS puanına sahip olanlardan başlanarak sıralama yapılıyor. Bu sıralamaya göre her kontenjan için belirlenen sayının 10 katı kadar aday, şahsen müracaat ve sınav aşamalarına davet edilecek.

Örneğin lisans mezunu erkek kontenjanı 6.800 olduğundan, bu kategoride en yüksek puanlı 68.000 aday sınav sürecine çağrılacak. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları için bu kural uygulanmıyor.

POMEM sınav ücreti ne zaman yatırılacak?

Sınav ücreti ve ödeme yapılacak hesap bilgileri, ön başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından Polis Akademisi'nin resmi sitesinden duyurulacak. Ön başvuru aşamasında herhangi bir ücret alınmadı.

Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları sınav ücreti ödemeyecek.

POMEM sınav aşamaları neler?

Sınav ücretini yatıran ve sınav sürecine dahil olan adaylar şu aşamalardan geçecek:

Ön sağlık kontrolü

Fiziki yeterlilik parkuru

Mülakat

Bu aşamalardan başarıyla geçen adaylar, Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim alacak. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar polis memuru olarak atanacak.

33. dönem POMEM başvuru şartları nelerdi?

dönem POMEM alımı için aranan şartlar şu şekilde belirlenmişti:

T.C. vatandaşı olmak

Lisans veya ön lisans mezunu olmak

Lisans mezunları için 2024 veya 2025 KPSS P3 puanından en az 60 almak

Ön lisans mezunları için 2024 KPSS P93 puanından en az 65 almak

1 Ocak 2026 itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1996 ve sonrası doğumlu olmak)

Boy sınırı: Kadınlarda en az 162 cm, erkeklerde en az 167 cm

Beden Kitle İndeksi (BMI) 18-27 arasında olmak

Sağlık şartlarını taşımak

Adli sicili temiz olmak

Adaylar nelere dikkat etmeli?

Polis Akademisi Başkanlığı, adayların sadece resmi internet sitesinden (pa.edu.tr) yapılan açıklamalara itibar etmesi gerektiğini vurguladı. Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara güvenilmemesi konusunda uyarıda bulunuldu.

Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemiyor. İnternet ilanının takip edilmemesi nedeniyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk tamamen adaylara ait.