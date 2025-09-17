Son Mühür/ Begüm Mol - Efes Selçuk Belediyesi öncülüğünde düzenlenen “Okula Pedalla” etkinliği, bisiklet korteji, sokak oyunları ve atölye çalışmalarıyla çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte her yaştan katılımcı yer aldı.

Bisiklet kortejiyle başladı

Efes Selçuk Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Efes Selçuk Bisikletlileri Derneği, Efesli Babalar Topluluğu ile Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenlerinin iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, İstasyon Meydanı’ndan başlayan bisiklet kortejiyle başladı. Her yaştan vatandaşın ve öğrencinin katıldığı korteje, Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin de bisikletiyle eşlik etti.

Cumhuriyet Ortaokulu’nda sona eren kortejde minik bisikletçiler palyaço, yüz boyama ve sihirbaz gösterileriyle eğlenceli anlar yaşadı.

Çocuklara özel etkinlikler

Etkinlik kapsamında Efesli Babalar Topluluğu, okul bahçesinde geleneksel sokak oyunlarıyla çocuklara keyifli bir gün yaşattı. Animasyon ekiplerinin dansları, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nin hazırladığı dev satranç oyunu çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Yerel tohumlar çocuklarla buluştu

Sağlıklı beslenmenin önemini vurgulamak için hazırlanan Tohum Atölyesi’nde, Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde üretilen yerel tohumlar öğrencilere dağıtıldı. Karaot Tohum Derneği Başkanı Feray Karapınar, sebze ve meyvelerin yetişme süreçleri hakkında çocuklarla eğlenceli bir sohbet gerçekleştirdi.

“Hareketliliğin devam etmesini diliyoruz”

Etkinliğe katkı sunan Efesli Babalar Topluluğu Üyesi Cengiz Koç, “Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında öğrencilerimizle birlikte bisiklet sürdük. Çocuklarımızı geleneksel sokak oyunlarıyla buluşturuyor, onları tablet ve telefonlardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Bu hareketliliğin artarak devam etmesini diliyoruz” dedi.