Mülk edinmek isteyenlerin radarındaki TOKİ Afyon arsa satışı, fiyatları 255 bin liradan başlayan muhtelif parsellerle alıcılara cazip bir giriş kapısı aralıyor. Konut, ticaret, sanayi ve tarım imarına uygun araziler, hem bireysel yatırımcıların hem de işletmelerin yakın takibinde bulunuyor.

Fırsat kapısı aralanıyor. Cazip taksit imkanları ve peşin ödeme indirimleri, Afyonkarahisar'da toprak sahibi olmak isteyenleri açık artırma salonlarına davet ediyor.

TOKİ Afyon arsa satışı ne zaman ve nerede yapılacak?

TOKİ'nin Afyonkarahisar'daki taşınmazları da içeren açık artırma oturumları, 29-30 Eylül 2026 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası salonlarında eş zamanlı başlıyor.

Salona gidemeyen istekliler, tekliflerini internet üzerinden emlakmuzayede.com.tr portalına bağlanarak anlık biçimde iletiyor. Katılımcılar teminat tutarlarını yatırdıktan sonra fiziki salondaki yarışa ekran başından ortak oluyor.

Hangi ilçelerde kaç arsa satışa çıkıyor?

İdare, Afyonkarahisar sınırları içindeki 6 parseli merkezi ve üretimin yoğunlaştığı ilçelere paylaştırıyor.

İlçe Satıştaki Taşınmaz Sayısı İmar Nitelikleri Başlangıç Fiyatı Merkez 1 Arsa Konut ve Ticaret 255 Bin TL'den İtibaren İscehisar 2 Arsa Sanayi, Kentsel Çalışma ve Depolama Muhammen Bedele Göre Sandıklı 2 Arsa Konut, Ticaret ve Tarım Muhammen Bedele Göre Dinar 1 Arsa Muhtelif Gelişme Alanı Muhammen Bedele Göre

Çekiç sesleri yükselecek. Mermer sanayisinin kalbi İscehisar ile termal turizm ve tarımın merkezi Sandıklı'daki parseller, ticari potansiyeliyle alıcıların iştahını kabartıyor.

Arsa satış şartları ve ödeme planı nasıl işleyecek?

Açık artırmaya katılan talipliler, taşınmaz bedelinin yüzde 25'ini peşin ödeyip kalan tutarı 48 ay vade seçeneğiyle eşit taksitlere bölebiliyor.

Vadeli sözleşmelerde yıllık artış oranı tavanı yüzde 20 seviyesinde tutuluyor. Belirli parsellerde bedelin tamamını tek seferde ödeyen alıcılara ise liste fiyatı üzerinden tam yüzde 15 indirim avantajı tanınıyor. Listenin bir kısmında ise doğrudan peşin satış kuralı işliyor.

Şartlar tamamen netleşti. Satışa sunulan parsellerin detaylı imar durumları ile ihale şartnamesi toki.gov.tr sayfası üzerinden incelenirken, talipliler merak ettikleri teknik ayrıntıları 444 84 34 numaralı çağrı merkezi üzerinden öğrenebiliyor.