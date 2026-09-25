Son Mühür / Atakan Başpehlivan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir programı kapsamında gerçekleştirdiği İzmir Şoförler Odası ziyaretinin ardından, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde başkan Yalçın Ata ile bir araya gelerek, ekonomik sorunları konuştu. Özdağ, partisinin ekonomi programının önümüzdeki haftalarada açıklayacaklarını duyurdu.

Ümit Özdağ: İktidarın değişmesi gerekiyor

Konuşmasına bölgede gerçekleşen gerilimleri değerlendirerek başlayan Zafere Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı'nın, Suudi Arabistan'a davet edilmesini eleştirerek, "Bizim Genelkurmay Başkanı şey etmiş, Suudi Arabistan'a davet etmişler acilen ve Pakistan Genelkurmay Başkanı'nı da çağırmışlar. Neymiş? Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğü savunulacakmış. Kime karşı? Husilere karşı. Ya Amerikan ve İsrail Hava Kuvvetleri Husilerle ne yapamadı? Başa çıkamadı. Suudilerin kendi hava kuvvetleri var. Peki bunların yapamadığını bizim Hava Kuvvetleri nasıl yapacak

Deniz Kuvvetlerimiz mi? Ya Doğu Akdeniz'den donanmayı çektiniz. Şimdi Yemen açıklarına mı koyacaksınız donanmayı? Kaldı ki adamların elindeki füzeler, İran'la iş birliği içinde yaptıkları füzeler Amerikan uçak gemisi Yemen önünden kaçmak zorunda kaldı. Üzerine inen, inmeye çalışan bir savaş uçağı düştü. O kadar sert manevralar yaptı ki o sert manevralardan dolayı uçak gemisinin güvertesindeki uçaklardan birisidir. Öyle zor kurtuldu. Deniz Kuvvetlerimizi mi yollayacaksınız? Kara Kuvvetleri 3.300 km Gaziantep'ten. Niye? Bir aileye ait olan devleti savunmak için; Suudi Arabistan. Ya kendi vatandaşlarının bile değil arkadaşlar. Bakın, dikkat edin.

Bu ülke kendi vatandaşlarının ülkesi bile değil. Türkiye bizim. Türkiye Türk vatandaşlarının memleketi. Suudi Arabistan, Suud ailesinin. Peki bana faydası ne, bu millete faydası ne? Neden Türk askerinin kanı Hutilerle savaş için dökülsün? Üstelik Hutiler kimin düşmanı? İsrail'in düşmanı değil mi? Hani biz İsrail'e karşıydık? Şimdi İsrail adına mı Hutilerle savaşacağız? Para mı alacaksınız Suudi Arabistan'dan? Ya böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Böyle bir şey olabilir mi? Bu kabul edilemez. Özetle bu iktidarın değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Bakın, bu iktidarın değişmesi gerekiyor. Bu, bu ülkenin birliğinin, bütünlüğünün, toprağının bütünlüğünün, ekonomisinin ayağa kalkması için bir zorunluluk haline gelmiş durumda" dedi.

"İktidarın ekonomik krizi aşmak için projesi yok"

Ayrıca, Devlet Planlama Teşkilatı'nın kapanmasını da eleştiren Zafer Partisi lideri Özdağ, iktidarın ekonomide herhangi bir çözüm önerisi olmadığını söyleyerek, "Devletin bir aklı vardı. O ekonomik akıl da Devlet Planlama Teşkilatı'ydı. Bunu kapattılar. Ve biz daha önce 1, 3, 5 yıllık ve 15 yıllık perspektif planlarla ekonomiyi yönetiyorduk. O kalktı ortadan. Günübirlik kararlar ve piyasa oyuncularıyla Her şey dövizin yükselmesine endekslenmiş. "Aman dövizi yükseltmeyelim" merkezli ve sadece toplumun %10'unun, rantiyenin kazandığı, paradan para kazanılan ama üretimin küçüldüğü, sanayinin küçüldüğü, tarımın küçüldüğü bir ülkede yaşıyoruz. Bu durumda üretimden bir gelir elde edilmediği için gelir-gider dengesindeki açık dış borçla finanse edilmeye çalışılıyor. Elimizde ne varsa hemen hemen sattık. Son kalanlar da bu köprü ve otoyollar. Onları da sattık mı, geleceği kalmıyor. Vatandaşlık dahil satıldı ve peki sonra? Sonra? Sonra siyasi krizler.

Peki iktidarın bu ekonomik krizi aşmak, istihdam yaratmak, yeni sanayi tesisleri oluşturmak gibi bir projesi var mı bildiğiniz, duydunuz? Yok, en büyük projesi şimdi bir para kaynağı olarak otoyol ve köprülerin satılması. Onun için de diyorlar ki 600 milyon dolar kazanılıyor, 300 milyon dolar masrafı var. Yani çok önemli değil. Yalan. 20 milyon dolar masrafı var 20.800 milyon dolardan fazlası da kâr kalıyor. Çarpın bunu 30'la, gider-gelir dengesi ortada. Ama böyle bir... Seçimlerde kullanılacak nakit para. Sonra? Sonrası yok. Sonrası yok. Ya sadece şu fonda kaybettiğimiz para 20 milyar dolar. Yani ortada bir çözüm modeli yok iktidarın. Esnafla konuşuyoruz ve ekonomik programımızı, onlardan aldığımız öneriler, tepkiler ve eleştiriler çerçevesinde hazırlıyoruz.

Gelecek hafta itibarıyla ekonomik programımızı anlatmak için Zafer Partisi Genel Merkez kadroları sizlerin de başkanı olacağı için tüm Türkiye'yi dolaşacaklar. Peki çözüm ne? Çözüm arkadaşlar, israfı durdurmak. Buradan başlamak gerekiyor. Nedir israf? Bakın, yıllardan beri kendi rakamlarıyla, yani hükümetin açıkladığı rakamlarla, yılda ortalama 7 milyar dolar, 7 milyar dolar "insani yardım" adı altında yurt dışına para aktarıyoruz. Mesela Kosova'ya gittim. Giden var mı aranızda? Harika bir otoyoldan geçtik değil mi? Viyadükler üstünde... Türkiye yapmış aynısını Afrika ülkelerinde görürsünüz, binalar görürsünüz vesaire vesaire. Dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en fazla insani yardım yapan ülkeyiz. Gayrisafi milli hasılaya oranla ölçülürse Amerika'dan da fazla yapıyoruz. Bizim böyle bir gücümüz var mı ya?" diye konuştu.

"Gereksiz üniversiteleri kapatacağız"

Son olarak, global dünyada büyüyen Çin ekonomisinin ve AB ile Hindistan arasındaki serbest ticaret anlaşmasının Türkiye üzerine olası etkileri üzerine de konuşan Özdağ, Türkiye'nin büyük projelere başlaması gerektiğini vurgulayarak, ziyaretinde şu ifadeleri kullandı: "Yanı başımızda hemen büyüyen büyük bir Çin ekonomisi var. Şimdi esnaf olarak düşünün. Şimdi Avrupa Birliği ile Hindistan da bir anlaşma yaptı. Bu da bizi sıkıntıya düşüren bir anlaşma rekabet anlamında.

Hintlilerle Çinliler Avrupa pazarı için rekabet ederken arada bizim üreticimiz, bizim ekonomimiz darbe alacak, darbe yiyecek. Peki bu kadar büyük ekonomiler karşısında Türkiye'nin sadece özel teşebbüsün parasıyla kalkınması mümkün mü? İstihdam yaratması mümkün mü? İnsanların iş bulması mümkün mü? Hayır, mümkün değil. Bizim büyük projelere başlamamız gerekiyor artık. Yani AVM ve rezidans inşaatından vazgeçmemiz gerekiyor. Rezidans inşaatı... Artık fabrikalar, organize sanayi bölgeleri ve üretime dönük çalışmamız gerekiyor. AVM deyince arkadaşlar, haftada bir defa 1 gün AVM'leri kapatacağız.

Çünkü insani değil her şeyden önce. Bir de küçük esnafın canını çok yakıyor. Onun için haftada bir gün ve AVM'ler her yerde olmamalı. Çünkü ekonominin de esnaf üzerinden dönmesi ekonominin sağlığının temel göstergelerinden bir tanesi. Özetle bütün bunların da planlı yapılması gerekiyor. Bunu yaparken adaleti tesis etmemiz ve eğitim sistemini yeniden yapılandırmamız da şart diye düşünüyorum ve gereksiz üniversiteleri kapatacağız. Herkes üniversite mezunu olmak zorunda değil. Meslek liselerine yönlendireceğiz"