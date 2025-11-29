Zafer Partisi Konak İlçe Başkanlığı, partinin kurumsal yapısını sağlamlaştırmak ve hukuki altyapısını güçlendirmek amacıyla hukuk birimini genişletme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Avukat İsmail Kaya, Konak İlçe Başkanlığı bünyesine katıldı ve resmi olarak görevine başladı. İsmail Kaya, partinin günlük faaliyetlerinden uzun vadeli stratejilerine kadar çeşitli alanlarda hukuki destek sağlayacak. Görevleri arasında parti içi mevzuatın takibi, resmi yazışmaların hazırlanması, seçim süreçlerine ilişkin hukuki değerlendirmeler ve üyelerin hukuki konularda yönlendirilmesi yer alıyor.

‘Her geçen gün büyüyen bir yapı’

Konak İlçe Yönetimi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Konak teşkilatımız, kurumsal kimliği ve çalışma disiplini ile her geçen gün büyüyen bir yapıya dönüşmektedir. Bu nedenle hukuki altyapımızın güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Avukat İsmail Kaya’nın aramıza katılması, teşkilatımızın hukuk alanında daha profesyonel ve güçlü bir yapı kazanmasını sağlayacaktır. Kendisine güvenimiz tamdır ve deneyimlerinin çalışmalarımıza değer katacağına inanıyoruz.”