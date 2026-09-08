Son Mühür/ Beste Temel- Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, 1-7 Eylül Zabıta Haftası vesilesiyle rotasını Belediye Zabıta Müdürlüğü’ne çevirdi. Mesaisine sahadaki personelle buluşarak başlayan Başkan Ünsal, kent düzenini sağlayan ekiplerin özel haftasını tebrik etti.

Direksiyon başında, sokakta, denetimdeydiler. Ziyaret tam da bu yoğun mesai arasında gerçekleşti.

Masada saha raporu: Denetimler mercek altında

Ziyarette yalnızca kutlama yapılmadı; kentin asayişi ve esenliği için yürütülen güncel çalışmalar da masaya yatırıldı. Birimin kent genelinde sürdürdüğü denetim faaliyetleri ve saha operasyonları hakkında detaylı bir bürifing alan Yıldız Ünsal, personelle tek tek tokalaşarak sohbet etti.

Gece gündüz demeden sokakta olan ekiplerin karşılaştığı zorlukları dinleyen Ünsal, gösterilen sabır ve gayretin altını çizdi. Emek büyüktü.

"Bu kenti omuz omuza yönetiyoruz"

Saha çalışanlarına seslenen Başkan Yıldız Ünsal, ekibiyle birlikte hareket etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karşıyaka'nın huzuru için ortak aklın önemine değinen Ünsal, şu ifadeleri kaydetti:

"El birliğiyle güzel bir çalışma ortaya koyduğumuzu düşünüyorum, sizlerle çalıştığım için mutlu ve gururluyum. Çok büyük bir gayret gösteriyorsunuz; emeğiniz, sabrınız ve özveriniz bizim için son derece değerli. Karşıyaka’yı çok daha yaşanabilir kılmak adına omuz omuza yürümeye ve sokakta ter dökmeye devam edeceğiz."

Sokaktaki düzen için kesintisiz mesai

Kentin düzenini ve tüketici hakkını korumak adına denetimlerini aralıksız sürdüren Karşıyaka Zabıtası, yeni dönemde de sahada aktif rol oynamayı sürdürecek. Samimi bir atmosferde geçen ziyaret, toplu hatıra fotoğrafının çekilmesi ve başarı dilekleriyle sona erdi.

