Yerleştirme sonucunu ekranında gören yüz binlerce genç hesap kitap yapmaya başladı. Bakanlık, taban fiyatı 300 TL artışla güncelledi. Öğrenciler kayıt taahhütnamesini onaylamadan önce kalacakları odanın tipine göre güvence bedelini yatıracak.

Süre daralıyor, ilk ödemeyi yapmayan hakkını kaybedecek. Barınma hakkını sağlama almak isteyen adayların gözü şimdi yurt tipleri arasındaki fiyat farklarına çevrildi.

KYK yurt ücretleri ne kadar?

Yeni dönemde devlet yurtlarında barınma ücreti en az 1.590 TL olarak belirlendi. Geçtiğimiz dönem 1.290 TL seviyesinde uygulanan taban fiyat, yapılan resmi güncellemeyle 300 TL birden yükseldi.

Öğrenciler aylık yurt taksitlerini her ayın son gününe kadar Ziraat Bankası üzerinden ödeyecek. İlk kayıt anında ise aylık barınma ücretinin yanında bir defaya mahsus güvence bedeli tahsil edilecek. Güvence bedeli, yurttan ilişiği kesilen öğrenciye herhangi bir demirbaş zararı olmaması durumunda eksiksiz iade edilecek.

KYK 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip yurt odası ücretleri kaç TL?

Oda tiplerine göre aylık ücretler yurdun fiziki durumuna, odadaki yatak sayısına ve müstakil banyo imkânına göre belirleniyor. Bakanlık kademeli fiyat listesini henüz yayımlamadı; ancak 1. tip en ekonomik, 6. tip ise en donanımlı seçenek olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz dönemin oda tipi baremleri ve taban zammın yansıması şu tablodan takip edilebilir:

Yurt Tipi Önceki Dönem Ücreti Yeni Taban Zam Oranı Oda Nitelikleri 1. Tip 750 TL %23,3 zam Çok kişilik, standart donanım 2. Tip 850 TL %23,3 zam Çok kişilik, ortak kullanım 3. Tip 850 TL %23,3 zam Orta kapasiteli oda 4. Tip 1.050 TL %23,3 zam Banyo/tuvalet oda içinde 5. Tip 1.150 TL %23,3 zam Az kişilik, çalışma alanlı 6. Tip 1.250 TL %23,3 zam En az kişilik, modern standart

İlk kayıt ücreti nasıl ödenir?

Yurt yerleştirmesi yapılan öğrencilerin ilk kayıt bedelini 11 Eylül 2026 gecesi saat 23.00'e kadar yatırması gerekiyor.

Ödemeler turkiye.gov.tr kapısı üzerinden barkodlu belge alındıktan sonra Ziraat Bankası internet bankacılığı, ATM veya şubeleri üzerinden T.C. kimlik numarasıyla yapılıyor. Ödemenin hemen ardından e-Devlet Yurt Kayıt Taahhütnamesi onaylanarak süreç noktalanıyor. Zamanında yatırılmayan ücretler doğrudan hak kaybı doğuruyor.