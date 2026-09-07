Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın göreve gelmesinin ardından hayata geçirilen “Dönüşüme Evde Başla” projesi, kent genelinde hızla yaygınlaşıyor.

Başlangıçta 6 ilçedeki 8 mahalleyi içeren çalışma, yürütülen saha operasyonlarıyla 9 ilçe ve 33 mahalleye ulaştırıldı. Projenin son adresi Karşıyaka’nın Aksoy ve Donanmacı mahalleleri oldu.

Avrupa’da uygulanan kapıdan kapıya atık toplama modelini referans alan ve Mart 2025’te İzmir’de hayata geçirilen proje; İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile İzdoğa AŞ iş birliğiyle yapılıyor.

Doğrudan evlerden toplanıyor

Karabağlar, Bayraklı, Konak, Menderes, Bornova, Narlıdere, Buca, Karşıyaka ve Güzelbahçe’de yapılan çalışmalarda ambalaj atıkları doğrudan evlerden toplanıyor. Karşıyaka’nın Aksoy ve Donanmacı mahallelerinde de ekipler, QR kodlu mavi poşetlerin dağıtımına başladı.

Yaşlılar için büyük kolaylık

Projenin mahallelerindeki sonuçlarını değerlendiren Aksoy Mahallesi Muhtarı İsmail Alp Soydam, "Evlerden birçok atık çıkıyor ve bunlar çöpe gidiyor.

Bizim mahallemizde yaşlı nüfus çok fazla. İnsanlar bunları dönüşüm kutularına taşımakta zorlanabiliyor. Bu proje mahalle halkının çok hoşuna gitti.

Cemil Tugay başkanımızla 5 yıl görev yaptım, çevreye ne kadar duyarlı olduğuna şahit olanlardan biriyim. Bu projenin hayata geçmesi çok güzel. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Başkanımız Dr. Cemil Tugay’a teşekkür ederiz" dedi.

"Proje başlamadan önce atıklar çöpe gidiyordu"

Projenin çevre dostu bir anlayış sunduğunu ifade eden Aksoy Mahallesi sakini Seçkin Dönmez ise, "Geri dönüşüm çok önemli, halkımızın destek vermesi lazım.

Cemil Tugay’a da çok teşekkür ediyorum. Proje başlamadan önce atıklar çöpe gidiyordu. Çok önemli bir proje" diye konuştu.

"Doğayı koruyalım ki sağlıklı kalalım"

Çalışmanın kamu sağlığı ve çevrenin korunması açısından önemine dikkat çeken Donanmacı Mahallesi Muhtarı Coşkun Zenginer,

"Bu proje için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konu. Doğamızı korumamız için bunun gerekli olduğuna inanıyorum. Doğayı koruyalım ki sağlıklı kalalım" ifadelerini kullandı.

Ekiplerin poşet dağıtımı yaptığı Donanmacı Mahallesi sakinlerinden İbrahim Çetin Özbilgin ile eşi Ülfet Özbilgin ise memnuniyetlerini, "Hayırlı uğurlu olsun, çok sevindik. Tam zamanında oldu" diyerek aktardı.

Saha çalışmaları 33 mahallede süratle ilerliyor

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ambalaj atıklarını evlerden topladığı ve QR kodlu mavi poşet dağıtımını sürdürdüğü mahalleler şu şekilde;;

Karabağlar: Üçkuyular, Fahrettin Altay, Basın Sitesi

Bayraklı: R. Şevket İnce, Körfez, Tepekule, 75. Yıl, Manavkuyu

Konak: Kültür, Alsancak Kordon bölgesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi bölgesi

Menderes: Hürriyet

Bornova: İnönü, Kazım Dirik, Atatürk, Evka 3, Ergene, Evka 4, Erzene

Narlıdere: Sahil Evleri, Yenikale

Buca: Yiğitler

Karşıyaka: Mavişehir, Atakent, Mustafa Kemal, Yalı, Bostanlı, Bahçelievler, İnönü, Aksoy, Donanmacı

Güzelbahçe: Siteler, Yalı, Maltepe