SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Türkiye’de yargı sisteminin önümüzdeki üç yıllık dönemine yön verecek temel yol haritası belirginleşti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın koordinasyonunda hazırlanan 2027–2029 Orta Vadeli Programı (OVP) kapsamında adalet alanında atılacak kritik adımları duyurdu. Konkordato, icra-iflas ve e-tebligatta neler değişeceği detaylı açıklandı.

Konkordatoda Suiistimallere Karşı Katı Denetim

Ticari hayatta zor duruma düşen dürüst borçluları korumak amacıyla getirilen konkordato müessesesinin amacı dışında kullanılması piyasada alacaklı mağduriyetlerine yol açıyordu. Yeni reform paketiyle Adalet Bakanlığı, konkordatonun kötüye kullanılmasını ve suiistimal edilmesini önleyecek kapsamlı bir mevzuat çalışmasını hayata geçirecek. Yapılacak düzenlemelerle bir yandan borçlu şirketlerin iyileşme süreçleri şeffaf şekilde yönetilirken, diğer yandan piyasadaki alacak zincirinin kırılması engellenecek.

İcra ve İflas Mevzuatı Günümüz Şartlarına Uyarlanıyor

Ekonomik ilişkilerin ve dijital ticaretin geldiği aşama doğrultusunda yetersiz kalan mevcut icra ve iflas sistemi sil baştan ele alınıyor. İcra ve iflas mevzuatı günümüz ticari ve sosyal koşullarına uygun biçimde güncellenecek. Bu reformla birlikte alacakların tahsili ve iflas tasfiye süreçlerinin çok daha hızlı, adil ve etkin bir yapıda yürütülmesi hedefleniyor.

Tebligat Gecikmelerine e-Tebligat ile Son Veriliyor

Yargılama sürelerinin uzamasına ve duruşmaların ertelenmesine neden olan en büyük bürokratik engellerden biri olan posta tebligatları dönemi kademeli olarak kapanıyor. Bakan Gürlek, elektronik tebligat uygulamasının kapsama alanının genişletileceğini açıkladı. Bildirimlerin anlık olarak muhatabına ulaşması sayesinde hem davalardaki zaman kayıpları ve tebligat ertelemeleri ortadan kaldırılacak hem de ciddi miktarda kamusal tasarruf elde edilecek.

Dijital Yargı ve Yeni İhtisas Mahkemeleri

Üç yıllık reform takvimi yalnızca ticari mevzuat ve tebligatla sınırlı kalmıyor. Yargının diğer önemli ayaklarında değişimler yaşanacak. Klasik yargılamanın iş yükünü azaltmak amacıyla arabuluculuk ve tahkim mekanizmalarının kullanım alanı ticari uyuşmazlıklarda daha da genişletilecek. İlk derece mahkemelerinin ardından Bölge Adliye Mahkemelerinde de uygulanan e-Duruşma altyapısı yaygınlaştırılacak, avukat ve tarafların mekan bağımsız duruşmalara katılımı kolaylaştırılacak. Fikrî ve sınai haklar mahkemeleri başta olmak üzere, çağın getirdiği yeni ihtiyaçlara göre yeni ihtisas mahkemeleri kurulacak ve yargı mensuplarının bu alanlardaki uzmanlık eğitimleri artırılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, atılacak tüm bu adımların temel amacının vatandaşların haklarına en kısa sürede kavuşabildiği, güven veren ve öngörülebilir bir adalet mekanizmasını kalıcı kılmak olduğunu vurguladı.