Son Mühür/ Emine Kulak- Karşıyaka Belediyesi’nin Eylül ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi Belediye Başkanı Yıldız Ünsal idaresinde gerçekleşti.

Yeni meclis üyesi Mevlüt Kaya

Geçtiğimiz günlerde Meclis Üyesi Atilla Baysak’ın görevinden istifa etmesinden dolayı boşalan meclis üyeliği koltuğuna CHP’den Meclis Üyesi Mevlüt Kaya geldi. Hukuk Komisyonu için CHP’den Ebru Güldemir seçildi. İnsan Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’na CHP’den Mevlüt Kaya görev aldı. Çevre ve İklim Değişikliği Komisyonu CHP’den Sedredil Coşkuner getirildi. Sağlık, Engelsiz Yaşam ve Yaş Alanlar Komisyonu’na ise CHP’den Mevlüt Kaya görev aldı.

Karşıyaka Mavişehir’de yer alan kapılarını 2011 yılında hizmete açan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescillenerek ‘özel müze’ statüsüne kavuşan, Karşıyaka Belediyesi Hamza Rüstem Fotoğraf Evi Müzesi kısa zaman önce kapanmıştı. Fotoğrafçı Hamza Rüstem’in torunu, müzenin kurucusu ve objelerin bağışçısı Mert Rüstem ise duruma tepki göstererek, sözleşmesinin olması nedeniyle kapanmadan önce tarafına bilgi verilmesi gerektiğini, ancak kapatıldıktan sonra olaydan haberdar olduğunu belirtmişti.



Müze için yeni adım atıldı

Hamza Rüstem Fotoğraf Evi Müzesi’nin geleceği, bugün gerçekleştirilen Karşıyaka Belediye Meclisi toplantısında gündeme geldi. Meclise sunulan önergeye göre, müzenin geliştirilerek faaliyetlerinin sürdürülebilir şekilde devam ettirilmesi, Hamza Rüstem Koleksiyonu’nun daha uygun koşullarda korunması ve sergilenmesi, müzenin özel müze statüsü ile kültürel kimliğinin sürdürülmesi amacıyla Mavişehir’de belediye tarafından belirlenecek yeni bir alanda yeniden kurulması planlanıyor. Bu kapsamda müzenin yeni alana taşınması, koleksiyonun korunması ve sergilenmesi ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla Hamza Rüstem’in mirasçısı Mert Rüstem ile Karşıyaka Belediyesi arasında bir protokol hazırlanması öngörülüyor. Önergede, söz konusu protokolün hazırlanması ve imzalanması konusunda Karşıyaka Belediye Başkanı’na yetki verilmesi de meclis üyelerinin değerlendirmesine sunuldu.

Müze Avni Yelken Biçer Parkı’na yapılacak

Müzenin Avni YelkenBiçer Parkı’na yapılacağını söyleyen Başkan Ünsal, “Şuandaki yeri biliyorsunuz. Orası daha önce bir inşaatın satış ofisi. İçerisi müzeye uygun değil. Orası 3 dönemdir hiç bakılmadığı için son derece kötü düzeyde. İmkanlar dahilinde biz de yapamıyoruz. Belediyemize ait bir parkımız var, belli bir alanda da bir imar yapabiliyoruz. O kadar yapmayacağız, Avni Yelken Biçer Parkı’na yapacağız. Haberleştirme müzemizi de oraya taşıyacağız. Bizim aslında çift kat yapma hakkımız var ama yapmayacağız. Yeşil alanın içerisine, yeşil alan olmayan yerin üzerinde yapacağız. Kendisi için projelendirilmiş bir alan olacak. Hamza Rüstem’in torunu Mert Rüstem ile ben de görüşmüştüm. Sonra yanlış anlaşılan bir durum oldu. Mert Rüstem de Kültür Bakanlığı da bize destek verecek, içerisinin desteklenmesi için. Kendi bütçemiz dahilinde yapacağız ama bağış da olursa memnun oluruz” dedi.

“Bağış almak istiyoruz”

Müze için bağış talep eden Başkan Ünsal, “Park alanına yapmıyoruz, parkı bozmuyoruz. Kendi parselimize yapıyoruz. Burası için bağış almak için uğraşıyoruz. Bütçemiz olduğu kadar alt yapısına başlayacağız. Daha sonra bağış almak istiyoruz” diye konuştu.

Müzenin eski yeri için çalışma olacak

Müzenin eski yeri hakkında bir çalışma olduğunu belirten Başkan Ünsal, “Eski yer için çalışmalarımız devam ediyor, bir proje olduğunda bilgi vereceğiz” dedi.