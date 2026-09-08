SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Adalet sisteminde yıllardır uzayan dava ve soruşturmalara yönelik devrim niteliğinde bir adım atılıyor. Yargıda geciken dosyaların tıkanıklık nedenlerini tespit edip kurumsal çözümler üretmek amacıyla hazırlanan Alo Adalet 135 Hattı ve Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları entegrasyonu resmen devreye giriyor. Yeni dönemle birlikte vatandaşlar aracı aramak zorunda kalmayacak, takip şeffaf ve kurumsal kanallardan yürütülecek.

Dosyanın Esasına Değil, Tıkanıklığın Kaynağına Odaklanılacak

Yeni sistemin ana ilkelerinden biri, hakim ve savcıların yargısal takdir yetkisine ve dosyanın esasına kesinlikle müdahale etmemek olacak. Başvurularda kararın ne yönde çıkacağı veya delillerin niteliği değil, dosyanın neden ilerlemediği incelenecek.

Öne çıkan gecikme nedenleri ve süreç takibi

Yargıda gecikme nedenleri tek tek tespit ediliyor. Vatandaşların tepkisine neden olan gecikmelerde, 'PTT ve kolluk birimleri arasındaki evrak akışının takibi, raporların süresi içinde dosyaya girmesinin sağlanması, dava için kritik olan kamu kurumlarından beklenen bilgi ve belgelerin hızlandırılması, keşif organizasyonları ile yakalama kararlarının takibi' maddeleri yer alıyor.

Gecikmelerin yüzde 95'i Yargı Dışı Dış Süreçlerden Kaynaklanıyor

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kaynaklarından alınan bilgilere göre, uzun süreli dosyaların yüzde 95'inde gecikmenin doğrudan hakim veya savcının yargısal faaliyetinden kaynaklanmadığı belirlendi. Sorunun büyük oranda adliye dışı kamu kurumları, bilirkişi müessesesi ve tebligat süreçlerindeki aksamalardan doğduğu saptandı.