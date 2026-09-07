Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in Karşıyaka ve Çiğli ilçeleri sınırlarında geçtiğimiz 17 Haziran’da meydana gelen trafik kazası genç bir kızın hayatını değiştirdi. Sabah saatlerinde evinden çıkarak staj gördüğü kuruma gitmek üzere Karşıyaka’da evlerinin önündeki duraktan dolmuşa binen 16 yaşındaki Nehir Semerciler’in bindiği araç, Egekent girişinde park halindeki TIR’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Semerciler’in vücudunda ciddi kırıklar da meydana gelirken ailenin ve avukatlarının aktardığına göre sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Kızının yaşadığı acı olayı anlatan anne Sibel Semerciler ise ‘adalet’ çağrısı yaptı.

“Yaşadıklarımızı tarif etmek güç”

Kızının staj gördüğü yere gitmek üzere sabah evden çıktığını söyleyen anne Sibel Semerciler, “Evimizle durak arası en fazla 100 ila 150 metre civarında. Dolmuşa bindi ve staj yapacağı yere doğru yola çıktı. 17 Haziran’da sabah 07.40’ta Ege Kent- Karşıyaka dolmuşu dört şeritli yolda park halindeki TIR’ın altına giriyor. Bizi arayıp kızımızın kaza geçirdiğini söylediler. İlk başta durumu ağırdı hemen ameliyata alındı. Kafasına 20’nin üzerine dikiş atıldı, yüzünde derin kesikler oluştu. Kazadan sonra yaklaşık 8 gün hastanede kaldı ve hayati tehlikesi ortadan kalktı ama yüzünde kalıcı izler oluştu, yüyürken zorlanıyor. Burnu, elmacık kemikleri, çenesi, damağı kırıldı ve dişlerinin bir kısmını kaybetti. Yüzündeki kırıkları iyileşmeden dişleri de yapılamıyor. Kaval kemiklerinin kırılması sırasında sinirlerin hasar gördüğü söylendi. Şimdi yürürken bir ayağı da boşa atıyor ve onun tedavisini görüyor. Yaşadıklarımızı kelimelerle tarif etmek çok güç” dedi.

“Mezun olamadı, üniversite sınavına giremedi”

Kazanın ardından ciddi mağduriyet yaşadıklarının da altını çizen anne Semerciler, şunları söyledi: “Kızım hala tedavi görüyor. Fizik tedavi, kulak burun boğaz, plastik ve beyin cerrahide takip ediliyoruz. Kaza nedeniyle vücudunda ayak kaval kemiğinden yukarıya doğru pek çok kırık meydana geldi. Kaza yaşandığında kızım lisede Çocuk Gelişimi öğrencisiydi, mezun olamadı ve üniversite sınavına giremedi. Yapılan incelemelerin ardından sürücünün alkollü olduğu tespit edildi, yasaklı madde testi de yapıldı fakat henüz sonucu gelmedi. Sabah saatlerinde alkollü olan ve o şekilde can taşıyan bir dolmuş şoföründen bahsediyoruz. İnsanların canı bu şekilde kimse tehlikeye atamaz. Gerekli yerlere başvuru yaparak şikayetçi olduk. Bu kişinin kimseye bir daha zarar vermesini istemiyoruz. Önlem almayan mal sahiplerinin plakaları iptal edilmeli, bu sorumsuzluğa artık bir dur denmeli."

Avukat Esirgemez: Adli ve hukuki süreç devam ediyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan avukat Erhan Esirgemez de “Soruşturma açıldı, ifadeler alındı, deliller toplandı, kati hastane raporunun ve yasaklı madde test sonuçlarının gelmesini bekliyoruz. Kişi alkollü çıktı. Kaza yerine gittiğimizde aslında kazanın olağan şartlarda çok mümkün olmadığı bir yer ile karşılaştık. Dolmuş park halinde bir TIR’a hızlı şekilde çarpıyor ve kazanın şiddetiyle müvekkilimiz ağır yaralanıyor. Sürücü tam kusurlu kabul edildi. Yaralanmalı kazalarda kamu davaları zaten otomatik olarak açılıyor. Adli ve hukuki süreç devam ediyor” diye konuştu.