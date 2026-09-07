Beste Temel / Son Mühür - Karşıyaka Belediyesi, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş grubuna hitap eden Kış Spor Okulları için kayıt sürecini başlattı. Program kapsamında yoga, zumba, pilates, cimnastik, masa tenisi, taekwondo, basketbol, voleybol, aikido, atletizm, bale, kano ve yüzme branşlarında dersler verilecek. Eğitimler, belediyeye ait modern tesislerde uzman eğitmenler eşliğinde yürütülecek. Kurslara katılmak isteyenler kayıt işlemlerini eğitimlerin verileceği tesislerde gerçekleştirebilecek.

Eğitimler 19 Eylül'de başlıyor

19 Eylül’de start alacak kurslar sayesinde çocuk ve gençler; fiziksel gelişimlerini destekleme, disiplin kazanma ve sosyal becerilerini artırma imkanı bulacak. Eğitimlerin modern tesislerde ve alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilmesiyle katılanların sportif yeteneklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

"Sağlıklı, özgüvenli ve dayanışmacı bireyler yetiştirmeye devam edeceğiz"

Kış Spor Okulları'nın önemine dikkat çeken Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Kış döneminde de çocuk ve gençlerimizi sporla buluşturarak sağlıklı, özgüvenli ve dayanışmacı bireyler yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Sporun gençlerin gelişimindeki rolünü vurgulayan Başkan Ünsal, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Çocuk ve gençlerin sporla iç içe yetişmesini, sağlıklı ve özgüvenli bireyler olarak geleceğe hazırlanmasını önemsiyoruz. Kış Spor Okullarımızla farklı yaş gruplarına hitap eden zengin bir branş seçeneği sunuyoruz. Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde, modern tesislerimizde gerçekleştirilecek eğitimlerle hem sportif yeteneklerin gelişmesine hem de dayanışma, disiplin ve takım ruhunun güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Tüm çocuk ve gençleri Kış Spor Okullarımıza bekliyoruz”