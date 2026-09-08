Son Mühür- Buca Belediyesi geçtiğimiz günlerde Yenigün Mahallesi’nde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Belediye ekipleri tarafından mahallede temizlikten yeşil alan bakımına, yol ve kaldırım düzenlemelerinden atıkların toplanmasına kadar bir çok çalışma yapıldı. Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, Buca’nın her sokağına eşit ve kaliteli hizmet ulaştırma kararlılığında olduklarını söyledi.

50 personel titizlikle çalışmalarını sürdürdü

Buca belediyesi ekipleri, Yenigün Mahallesi’nde sürdürdükleri geniş alanlı çalışmada, özellikle 271 Sokak ve çevresinde yoğunlaştı. Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri müdürlüklerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda 50 personel süpürge ve yıkama araçlarıyla sokakları hijyenik hale getirdi.

Aynı zamanda ekiplerin kesintisiz çalışmasıyla beraber konteynerlerin tamir ve temizliği gerçekleştirildi; evsel mobilya atıkları toplandı, yeşil alanların bakımı ve revizyonu için budama ve kosa çalışması da gerçekleştirdi. 1 adet greyder ve inşaat ekibi, ulaşım ve kaldırım konforunu artırmak amacıyla sahada görev aldı.

“Daha temiz, daha yeşil ve yaşanabilir bir Buca hedefiyle çalışıyoruz”

Buca’nın her sokağına eşit ve kaliteli hizmet ulaştırma kararlılığında olduklarını vurgulayan Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, çalışmaları şu sözlerle değerlendirdi:

“Daha temiz, daha yeşil ve yaşanabilir bir Buca hedefiyle tüm birimlerimizle sahadayız. Komşularımızın huzuru ve sağlığı için ekiplerimizle birlikte mahalle mahalle, sokak sokak çalışmaya devam ediyoruz. Yenigün Mahallemizde yürüttüğümüz bu koordineli mesai, ilçemiz genelinde periyodik olarak devam edecek. Hemşehrilerimizin taleplerini dinliyor, sorunlara yerinde ve hızlı çözümler üretiyoruz.”