Geçmişe dönüş çılgınlığı hız kesmeden yayılıyor. Gelişmiş görsel üretim motorları sayesinde sıradan bir cep telefonu selfiesi saniyeler içinde VHS kaset kapağına veya retro bir magazin sayfasına dönüşebiliyor. Meraklıları için süreç tamamen ücretsiz ilerliyor.

Görselin inandırıcılığı doğru komut kurgusuna dayanıyor. Yüz hatlarını bozmadan dönemin ruhunu yakalamak isteyenler, pratik yöntemlerle kendi retro albümünü oluşturuyor.

Yapay zeka ile 80'ler fotoğrafı nasıl yapılır?

Yapay zeka ile 80'ler fotoğrafı yapmak için ChatGPT, Remini, Midjourney veya Bing Image Creator uygulamalarından birine net bir vesikalık veya portre fotoğrafı yükleyip retro dönem komutu vermek yeterlidir.

İşlemi kusursuz tamamlamak adına izlenmesi gereken temel adımlar şu şekildedir:

Aşama No İşlem Adımı Dikkat Edilecek Detay 1. Adım Doğru Görsel Seçimi Yüzü kapatmayan, önden çekilmiş, gölgesiz net portre 2. Adım Yapay Zeka Aracına Yükleme ChatGPT Plus veya Bing sohbet paneline fotoğraf ekleme 3. Adım Detaylı Komut Girişi Kıyafet, saç stili ve stüdyo fonunu belirten prompt yazımı 4. Adım Çıktı ve Rötuş Doğal film greni ve yüz koruma kontrolü

Uygulamaya görseli yükledikten sonra komut penceresine yazılacak metin, sonucun kalitesini doğrudan belirliyor. Yüz hatlarını kaybetmemek için sisteme mutlaka net direktifler vermek şart.

Hangi komutlar daha gerçekçi sonuç veriyor?

İnandırıcı bir retro portre elde etmek adına genel istekler yerine dönemin fotoğraf tekniğini tarif eden komutlar yazılıyor. Doğrudan kopyalanıp kullanılabilecek en etkili prompt şablonu şudur:

"Bu fotoğraftaki kişinin yüz hatlarını, mimiklerini ve kimliğini tamamen koruyarak görseli 1985 yılı fotoğraf stüdyosu çekimine dönüştür. Kabarık saç modeli, omuzları vatkalı ceket, retro pastel tonlar, hafif analog film greni ve 80'lerin tipik tül arka planını ekle."

Komuta eklenecek disko ışıkları, kot ceket veya neon renk vurguları görselin havasını bir anda değiştiriyor. Tek denemeyle yetinmeyip farklı varyasyonlar denemek sonuca büyük güç katıyor.

1980'ler akımında öne çıkan görsel detaylar neler?

Dönemin ruhunu yansıtan en belirgin unsur hacimli saçlar, elektro mavi veya fuşya tonlarındaki spor taytlar ve geniş omuz vatkaları olarak öne çıkıyor. Televizyon dizilerinin popülerleştirdiği stüdyo portrelerinde hafif parlamalı ışık kullanımı ve grenli analog doku başrolde yer alıyor. Nostalji tutkunları ekran başında geçmişin renklerini yeniden üretiyor.