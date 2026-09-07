Galatasaray Kocaelispor maç biletleri ne zaman çıkacak ve bilet fiyatları ne kadar soruları taraftarların arama motorlarında şimdiden tepeye oturdu. RAMS Park çimlerinde oynanacak 90 dakika öncesinde her iki takımın taraftarları da satış takvimini mercek altına aldı.

Tribünlerde geri sayım başladı. İstanbul’daki dev randevu için nefesler tutuldu.

Galatasaray Kocaelispor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Galatasaray Kocaelispor karşılaşmasının biletleri, kulübün geleneksel satış planlaması doğrultusunda 10 Eylül 2026 Perşembe günü saat 14.00'te genel erişime açılacak. Karşılaşma öncesinde öncelikli alım hakkı GSPara ve GSPlus kart sahiplerine tanınırken, kalan koltuklar genel satış etabında taraftarlarla buluşacak.

Büyük mücadele 13 Eylül Pazar akşamı saat 20.00’de start alacak. Resmi satış prosedürlerine ilişkin duyurular kulübün kurumsal internet adresi galatasaray.org üzerinden sarı-kırmızılı camiaya iletilecek.

RAMS Park tribünlerinde beklenen bilet fiyatları ne kadar?

Galatasaray yönetimi Kocaelispor mücadelesinin bilet tarifesinde, iç sahada son oynanan Göztepe maçı fiyat skalasını baz alıyor. En ucuz bilet kale arkasında 1.750 TL seviyesinde tutulurken, VIP ve numaralı bloklarda rakamlar 24 bin liraya kadar yükseliyor.

Tribün ve Kategori Tahmini Bilet Fiyatı Kategori 11 ve Misafir Tribünü 1.750 TL Kategori 10 1.905 TL Kategori 8 ve 9 3.750 TL – 4.500 TL Kategori 6 ve 7 7.000 TL – 7.500 TL Kategori 4 ve 5 8.500 TL – 9.000 TL Kategori 1, 2 ve 3 10.000 TL – 12.500 TL Premium ve Protokol 24.000 TL

Koltuklar hızla tükenecek. Deplasman tribününe ayrılan biletler ise aynı gün Kocaelispor logolu kartlara açılacak.

Kocaelispor randevusu öncesi bilet alım kuralları nasıl işleyecek?

Karşılaşmayı statta izlemek isteyen taraftarlar bilet alımlarını yalnızca resmi biletleme platformu passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden tamamlayacak. Karşılaşma gününe kadar Galatasaray logolu Passolig kart sahipleri sisteme giriş yapabilecek.

Sarı-kırmızılı kulüp karaborsa ve usulsüz devirlerin önüne geçmek amacıyla güvenlik kontrollerini sıkı tutuyor. Satın alınan biletlerin başkasına aktarım koşulları kulübün resmi bilet rehberiyle taraftarlara ilan edilecek.