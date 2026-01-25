Şişli’de bir çöp konteynerinde başı kesilmiş halde bulunan kadın cesediyle ilgili dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Olayın, dün akşam saat 20.00 civarında Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak’ta yaşandığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, çöpte malzeme toplayan Okan Ç., arama yaptığı sırada eline sıcak bir şey geldiğini fark etti. Siyah poşeti açtığında ise başı kesilmiş kadın cesediyle karşılaştı.

Kimliği belli oldu

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi yönlendirilmiş, bölgede kapsamlı bir çalışma başlatılmıştı. Ekiplerin titiz incelemesi sonucu yapılan parmak izi sorgusunda cansız bedenin 36 yaşındaki Özbekistan vatandaşı Durdona Khakımova’ya ait olduğu belirlendi. Soruşturmanın ilerleyen aşamasında ise cesedin bulunduğu noktaya iki sokak mesafedeki Bozkurt Caddesi’nde, bir çöp konteynerinin yanında yer alan iki valizde olaya ait olduğu değerlendirilen delillere ulaşıldı. Cadde üzerindeki incelemenin ardından ele geçirilen materyaller olay yeri inceleme aracına alındı.

Zanlılar yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çevredeki güvenlik kamerası kayıtları tek tek incelendi. İstihbarat ve Asayiş Şube ekiplerinin ortak çalışmasında, iki erkek şahsın bir valizle konteynerlerin bulunduğu noktaya gelip şüpheli hareketler sergilediği tespit edildi. Yapılan takip sonucunda Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov (31) ile Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev (29) isimli şüpheliler, Gürcistan’a kaçmaya çalıştıkları sırada İstanbul Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındı.

İlk itiraf geldi

Zanlılara yönelik yapılan sorgulamada Turdımurotov’un, maktul Durdona Khakımova ile arasında duygusal bir ilişki bulunduğunu ve yaşanan tartışmanın ardından cinayeti işlediğini kabul ettiği öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı sürdürürken, olayla bağlantısı olabileceği değerlendirilen Ekrem K. (58) de gözaltına alındı. Böylece dosya kapsamında yakalanan şüpheli sayısı üçe çıktı.