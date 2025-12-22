Kamuoyu, ünlü şarkıcının adli durumunu takip ederken, bir yandan da geçmişte katıldığı televizyon programlarında dile getirdiği "astral seyahat" ve "Andromeda Galaksisi" ile ilgili iddialarını mercek altına aldı. Güney'in, dünya dışı varlıklarla iletişim kurduğu ve galaksiler arası yolculuk yaptığına dair beyanları, soruşturma haberiyle birlikte sosyal medyada tekrar viral hale geldi.

Yusuf Güney'in Uzaylı Sevgilisi ve Astral Seyahat Açıklamaları

Yusuf Güney, daha önce katıldığı çeşitli yayınlarda astral seyahat deneyimleri yaşadığını ve ruhunu bedeninden ayırarak farklı boyutlara gittiğini öne sürdü. Bu seyahatleri sırasında Andromeda Galaksisi'ne gittiğini iddia eden Güney, burada 100 yaşında bir sevgilisi olduğunu dile getirdi. Şarkıcı, bu varlıkla fiziksel dünyada değil, astral boyutta iletişim kurduğunu belirterek, "Onunla telepati yoluyla anlaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar o dönemde de şaşkınlık yaratmış olsa da, son yaşanan adli süreçle birlikte iddialar tekrar gündeme taşındı. Güney, çoklu evrenler ve dünya dışı yaşam konusundaki fikirlerini sık sık dile getiriyor ve NASA'nın açıkladığı bazı bilgilerin kendisi için yeni olmadığını savunuyor. Sosyal medyada birçok kullanıcı, şarkıcının bu açıklamalarını gerçeklikten uzak bulsa da, konu hakkındaki merak arama motorlarına yansıyan verilere göre artarak devam ediyor.

Soruşturma Kapsamında Neler Yaşandı?

İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada, Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci gibi isimlerin tutuklandığı, Yusuf Güney'in de aralarında bulunduğu birçok kişinin ise gözaltına alındığı bilgisi basına yansıdı. Emniyet birimlerinin yürüttüğü operasyonun detayları henüz tam olarak netleşmezken, sürecin hukuki boyutu devam ediyor. Güney'in ifadesi ve soruşturmadaki konumu hakkında önümüzdeki günlerde daha somut bilgilerin paylaşılması bekleniyor.

Yusuf Güney Kimdir?

1984 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Yusuf Güney, müzik kariyerine İngiltere'de yaşarken Rafet El Roman ile tanışmasıyla başladı. "Aşk-ı Virane" adlı düetiyle 2008 yılında büyük bir çıkış yakalayan şarkıcı, kısa sürede pop müzik dünyasında tanınan bir isim haline geldi. Birçok hit şarkıya imza atan ve albüm çalışmaları yapan Güney, müzikal kariyerinin yanı sıra katıldığı Survivor yarışması ve son yıllarda yaptığı metafizik açıklamalarla da adından söz ettiriyor. Şarkıcı, son dönemde müzikten ziyade astral seyahat ve uzaylılar hakkındaki teorileriyle gündemde kalmaya devam ediyor.