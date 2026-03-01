Survivor Nefise sevgilisi kim sorusu arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Daha önce Veysel Damir ile birlikte olduğu iddia edilen Nefise Karatay'ın son dönemde Ender isimli biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı. İşte Nefise Karatay'ın sevgilisi, mektup olayı ve aşk hayatına dair tüm detaylar.

Nefise Karatay'ın sevgilisi Ender kim

Nefise Karatay'ın bir süredir Ender isimli biriyle birlikte olduğu biliniyordu. Ancak Ender hakkında kamuoyuna yansıyan detaylı bir bilgi bulunmuyor. Nefise, yarışma sırasında sevgilisinin adını başlangıçta gizlemek istediğini ancak Ender'in kendi isteğiyle isminin söylenmesini talep ettiğini belirtti. Ender'in medya görünürlüğünden uzak bir profil çizdiği ve özel hayatını kamuoyuyla paylaşmadığı biliniyor.

Mektup skandalında ne yaşandı

Survivor 2026'da ödül oyunu sonrası sevgilisinden mektup alan Nefise Karatay, içeriği okuduktan sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Yarışmacı, mektupta ne doğum gününün kutlandığını ne de romantik bir ifade yer aldığını söyledi. Mektubun sonunda sadece "SS" yazıldığını, fotoğrafta sevgilisinin değil bir kedinin olduğunu belirten Nefise, mesajın adeta bir arkadaş yazışması gibi kaleme alındığını vurguladı. Üstelik mektubun yapay zekaya yazdırıldığını düşünen Nefise, bu duruma oldukça tepki gösterdi.

Nefise'den aldatma iddiası

Mektup sonrası sinirlenen Nefise Karatay, sevgilisinin birden fazla kişiyle flörtleştiğini iddia ederek ilişkisini bitirdiğini açıkladı. Yarışmacı, "benim için bitti" diyerek net bir tavır koydu. Ender cephesinden ise henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Veysel Damir iddiası neydi

Nefise Karatay'ın aşk hayatı daha önce de gündeme gelmişti. İtalya tatilinde paylaştığı Roma pozlarının ardından Veysel Damir isimli bir iş insanıyla birlikte olduğu öne sürülmüştü. Karatay'ın bir paylaşımına gelen kalp emojili yoruma "Minnoks" yanıtı vermesi, iddiaları güçlendirmişti. Ancak her iki taraftan da resmi bir ilişki doğrulaması yapılmamıştı.

Nefise Karatay kimdir

Nefise Karatay, 2001 yılında dünyaya geldi. Milli atlet kimliğiyle tanınan Karatay, Fenerbahçe altyapısında uzun atlama ve engelli koşu branşlarında yarıştı. Survivor 2023 şampiyonu olan Karatay, All Star 2024'te ikincilik elde etti. Survivor 2026 sezonunda sarı takımda mücadele eden Nefise, 25 yaşında ve 1.72 metre boyunda. Atletizm kariyerinin yanı sıra sosyal medyada fitness ve motivasyon içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine sahip.