16 Kasım 2025 tarihinde Ankara'da meydana gelen olay, Ramazan Arıkan'ın şüpheli ölümü nedeniyle kamuoyunun dikkatini çekti. Arıkan'ın yakınları olayın aydınlatılması için programa başvurarak yardım istedi. Peki, Ramazan Arıkan kimdir ve neden öldü? İşte olayın tüm detayları...

Ramazan Arıkan eski eşinin evinde ölü bulundu

Ankara'da yaşayan 44 yaşındaki Ramazan Arıkan, 16 Kasım 2025 tarihinde eski eşi Sultan Seki'nin evinde cansız halde bulundu. Üç çocuk babası olan Arıkan'ın ölümü güvenlik birimlerine bildirildi ve olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde ölümün şüpheli olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında olay günü yaşanan gelişmeler ve tarafların ifadeleri tek tek inceleniyor. Arıkan'ın neden eski eşinin evinde bulunduğu ve ölümüne yol açan koşullar henüz aydınlatılamadı. Adli tıp raporunun sonuçları bekleniyor.

Müge Anlı olayı canlı yayında ele aldı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan dosyada, Arıkan'ın yakın çevresi ölümün aydınlatılmasını talep etti. Olay günü yaşananlar, tarafların beyanları ve şüpheli detaylar canlı yayında masaya yatırıldı. Yetkililer, olayın tüm boyutlarıyla araştırıldığını ve adli sürecin devam ettiğini bildirdi.

Olayla ilgili bilgi sahibi olan vatandaşların 0212 354 43 25 ve 0212 639 42 63 numaralı telefonlardan programa ulaşabilecekleri duyuruldu. Ayrıca 0535 663 5252 ve 0535 365 5252 numaralı WhatsApp ihbar hatları üzerinden bilgi verilebiliyor.

Müge Anlı kimdir

Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Anlı, yüksek lisansını Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk alanında tamamladı. Televizyon kariyerine magazin programlarıyla başlayan Anlı, Kanal D'de yayınlanan Dobra Dobra programında sunuculuk yaptı.

Kariyerindeki asıl dönüm noktası ise ATV'de yayınlanmaya başlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı oldu. Kayıp kişilerin bulunması, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması ve şüpheli ölüm olaylarının araştırılmasıyla bilinen program, Türkiye'nin en çok izlenen gündüz kuşağı yapımlarından biri haline geldi. Anlı, araştırmacı gazetecilik anlayışıyla pek çok karanlık olayın çözülmesine katkı sağladı ve bu alandaki başarılarıyla tanındı.