Mersin'in Anamur ilçesinde bulunan Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nun bahçesinde yaşanan silahlı saldırı, sadece ilçede değil tüm Türkiye eğitim camiasında şok etkisi yarattı. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, henüz 12 yaşında olduğu öğrenilen ortaokul öğrencisi M.K., okul müdürü Ender Kara'yı hedef alarak tüfekle ateş açtı. Okul bahçesinde yankılanan silah sesleri büyük bir paniğe yol açarken, olayda ağır yaralanan müdür kanlar içinde yere yığıldı.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan okul müdürü, ilk müdahalenin ardından siren sesleri eşliğinde hastaneye kaldırılırken, saldırgan öğrenci güvenlik güçleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayın okul bahçesinde ve eğitim saatleri içerisinde gerçekleşmesi, veliler ve öğrenciler arasında büyük bir travmaya neden oldu.

Saldırının Perde Arkası: Uyarıdan Silahlı Şiddete

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan dehşet verici olayın arka planında, geçtiğimiz hafta yaşanan bir disiplin olayının yattığı iddia ediliyor. Edinilen bilgilere göre Okul Müdürü Ender Kara, okula yasak olmasına rağmen elektrikli bisikletle gelen M.K.'yı güvenlik gerekçesiyle uyardı ve bisikletle okula gelmemesi gerektiğini söyledi. Bu uyarının ardından öğrenci ile okul yönetimi arasında gerginlik yaşandığı öne sürüldü.

Bu disiplin uyarısını husumet haline getirdiği iddia edilen 12 yaşındaki çocuğun, olay günü evden aldığı tüfekle okula geldiği ve bahçede müdürü görür görmez ateşlediği belirtiliyor. Basit bir okul kuralı uyarısının, bir çocuğun elinde ölümcül bir şiddet eylemine dönüşmesi, şiddetin okullara kadar inen boyutunu gözler önüne serdi. Yaşanan bu vahim olay üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

M.K. Kimdir ve Silaha Nasıl Ulaştı?

Saldırıyı gerçekleştiren şahsın, aynı okulda eğitim gören 12 yaşındaki M.K. olduğu tespit edildi. Türk Ceza Kanunu'na göre cezai ehliyeti tam olmayan bir yaş grubunda bulunan M.K.'nın kimliği yasal prosedürler gereği gizli tutuluyor. Ancak olayın en çok tartışılan boyutu, bu yaştaki bir çocuğun pompalı tüfek gibi ölümcül bir silaha nasıl bu kadar kolay ulaşabildiği oldu.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, olayda kullanılan silahın kime ait olduğunu ve çocuğun erişimine nasıl açık bırakıldığını araştırıyor. Bu kapsamda, silahın muhafazasında ihmali olduğu değerlendirilen öğrencinin babası Y.K. da jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma hem "kasten öldürmeye teşebbüs" hem de "ateşli silahlar kanununa muhalefet" ve "ihmal" başlıkları altında çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Müdür Ender Kara'nın Zorlu Yaşam Mücadelesi

Saldırıda yakın mesafeden vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan 39 yaşındaki Okul Müdürü Ender Kara'nın durumu ciddiyetini koruyor. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kara, buradaki ilk müdahalenin ardından durumunun kritik olması nedeniyle daha donanımlı bir merkeze sevk edilerek ameliyata alındı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ender Kara'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Meslektaşları, öğrencileri ve Anamur halkı hastane önünde bekleyişini sürdürürken, eğitim sendikaları ve sivil toplum kuruluşları da olayı kınayan mesajlar yayımladı. Olay, eğitimcilerin güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha Türkiye'nin gündemine taşıdı.