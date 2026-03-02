Hava sahası kısıtlamaları nedeniyle özellikle Körfez ülkeleri, İran, Irak ve Lübnan'a yönelik uçuşlar durma noktasına geldi. İptal olan seferler listesi yolcular tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, 2 Mart Pazartesi günü hangi uçuşlar iptal edildi? İşte havayolu şirketlerinin güncel açıklamaları...

THY iptal olan seferler listesi

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından iptal edilen seferlerle ilgili açıklama yaptı. Üstün'ün paylaşımına göre Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün'e yönelik seferler 2 Mart 2026'ya kadar iptal edildi. Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a yönelik uçuşlar ise 28 Şubat itibarıyla durduruldu. Hava sahasındaki gelişmelere bağlı olarak ilave iptaller gündeme gelebilir.

Pegasus iptal edilen uçuşlar

Pegasus Hava Yolları, yolcularına yönelik kapsamlı bir bilgilendirme yayınladı. BAE, Kuveyt, Umman, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Bahreyn'e yönelik 28 Şubat tarihli seferler iptal edildi. Mısır uçuşları yalnızca Kahire havalimanından devam ederken, diğer Mısır havalimanlarındaki seferler 2 Mart'a kadar askıya alındı.

Irak, Ürdün ve Lübnan'a yönelik seferler 2 Mart dahil iptal edilirken, İran uçuşları da aynı tarihe kadar durduruldu.

AJet'ten ücretsiz değişiklik hakkı

AJet, yolcularına esneklik tanıyan bir uygulama başlattı. İran, Irak, Suriye ve Lübnan seferlerine kayıtlı yolcuların biletleri 12 Mart'a kadar etkileniyor. BAE, Dammam ve Riyad seferlerinde ise kısıtlama 5 Mart'a kadar geçerli. 28 Şubat öncesinde bilet alan tüm yolcular, 10 Mayıs'a kadar ücretsiz rezervasyon değişikliği yaptırabilecek.

Uçuşu olan yolcular ne yapmalı

Havayolu şirketleri, hava sahasındaki gelişmelerin anlık olarak değiştiğini belirterek yolculara önemli uyarılarda bulundu. Havalimanına gitmeden önce mutlaka resmi web siteleri üzerinden uçuş durumlarının kontrol edilmesi, mobil uygulama bildirimlerinin açılması ve SMS ile e-posta uyarılarının takip edilmesi öneriliyor.