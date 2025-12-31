İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu madde kullanımına yönelik geniş kapsamlı soruşturmada, popüler şarkıcı Yusuf Güney ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Hakkında başlatılan yasal süreç doğrultusunda biyolojik analizleri gerçekleştirilen ünlü ismin, uyuşturucu test sonuçlarının netleştiği bildirildi.

Adli tıp analizlerinde kokain tespit edildi

Soruşturma makamları tarafından verilen talimat üzerine gözaltına alınan Yusuf Güney, teknik incelemeler yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti. Burada uzmanlar eşliğinde sanatçıdan alınan kan ve saç teli numuneleri üzerinde yapılan detaylı laboratuvar incelemeleri sonucunda, bünyede uyuşturucu madde izine rastlandı. Özellikle saç tellerinden elde edilen verilerde, 'kokain' maddesinin tespit edildiği bilgisine ulaşıldı. Hazırlanan rapor, kesin delil niteliği taşıması amacıyla ivedilikle soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı’na iletildi.

Serbest bırakılma süreci ve hukuki akış

Daha önceki emniyet baskınlarında adresinde bulunamayan ve ardından gözaltı kararıyla emniyete getirilen Güney, numune verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol hükümleri saklı kalmak kaydıyla serbest bırakılmıştı. Ancak Adli Tıp’tan gelen "pozitif" test sonucu, dosyanın seyrini yeniden hareketlendirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, eline ulaşan resmi rapor doğrultusunda şarkıcı hakkında hazırlanan iddianameye son şeklini vermesi ve yargılama sürecinin sonraki aşamalarını belirlemesi bekleniyor.