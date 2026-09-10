Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversite eğitimi için İzmir'e gelen kız öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak için sunduğu konaklama desteğini bu yıl da devam ettiriyor.

Kentteki yüksek kira ve yurt ücretlerine karşı öğrencileri desteklemeyi amaçlayan belediye, İZELMAN çatısı altında hizmet veren Örnekköy Sosyal Tesisi’nin konaklama ücretini bu yıl da yükseltmeme kararı aldı.

Aylık 2 bin liraya iki öğün yemek hizmeti

Toplam 72 kişinin konaklayabileceği tesiste, 2023 yılından bu yana uygulanan aylık 2 bin TL’lik konaklama ücreti bu yıl da değişmedi.

Tesiste kalan öğrencilere, bu ücrete dahil olarak günde iki öğün olmak üzere sabah kahvaltısı ve akşam yemeği servisi sunuluyor.

Sosyal alanlar ve kütüphane olanağı

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için hizmete sunulan tesiste, öğrencilerin ders çalışabileceği alanlar ve kütüphane de bulunuyor. Ayrıca tesiste kalan öğrencilerin kişisel kullanımı için bir ortak mutfak alanı da bulunuyor.

Başvurular internet üzerinden alınacak

Örnekköy Sosyal Tesisi’nden yararlanmak isteyen kız öğrenciler, başvurularını 30 Eylül tarihine kadar yapabilecek.

Hizmetten faydalanmak isteyen adaylar, müracaatlarını gencizmir web adresi üzerinden online olarak gerçekleştirebiliyor.