Son Mühür- İzmir'in Karşıyaka ilçesi yine sosyal belediyecilik anlayışında örnek olmaya devam ediyor. Karşıyaka Belediyesi’nin bu kapsamda yeniden başlattığı ‘Mavi Kapak’ projesi, büyük bir iyilik hareketine dönüştü. Kampanyanın başladığı günden bu yana geçen sürede 2 tonu aşkın plastik kapak toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Toplanan kapaklar sayesinde temin edilen tekerlekli sandalyeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, dördüncü sandalye de sahibini buldu.

Dördüncü tekkerlekli sandalye sahibine ulaştı

Bu sandalye Tersane Mahallesi’nde ikamet eden 84 yaşındaki bir vatandaşa teslim edildi. Kalan son tekerlekli sandalyenin de en kısa sürede ihtiyaç sahibi bir vatandaşa ulaştırılması planlanıyor.

Her bir ton kapakta ihtiyaç sahibi iki vatandaşa tekerlekli sandalye temin edilen bu uygulama için kapak toplama noktları kültür merkezleri, mahalle merkezleri ve muhtarlıklar gibi ilçe genelindeki farklı noktalar olarak belirtildi.

Başkan Yıldız Ünsal: "Plastik kapakları umuda dönüştürüyoruz"

Bu anlamlı proje hakkında konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Yeniden başlattığımız Mavi Kapak projesi sınırları aştı. İzmir’in dört bir yanından gelen katkılarla dalga dalga büyüdü ve bugüne kadar 2 tonu aşkın plastik kapağı geri dönüşüme kazandırdık. Topladığımız bu kapaklarla dördüncü tekerlekli sandalyemizi de ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, 100 ayrı noktadaki toplama kutularımızla, okullarımızın ve muhtarlıklarımızın özverili katkılarıyla bu dayanışma ağını her geçen gün büyütüyoruz. Plastik kapakları umuda ve engelsiz bir yaşama dönüştüren herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.