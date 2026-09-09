Yapımın televizyonda yayınlanmasıyla beraber arama motorlarında filmin nerede çekildiği, kadroda kimlerin bulunduğu ve hikayenin hangi dönemi anlattığı gibi sorular hızla zirveye tırmanıyor. Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün oturduğu film, dönemin samimi kasaba atmosferini canlı renklerle yansıtıyor. Seyirciler ekrana kilitleniyor.

Müzik sevdasıyla yanıp tutuşan bir kaset çıkarma hayalinin peşinden koşan karakterler, izleyenlere hem neşeli hem de hüzünlü anlar yaşatıyor. Kaset piyasasının altın çağını anlatan proje, görsel zenginliğiyle merak uyandırıyor.

Bursa Bülbülü nerede çekildi ve hangi mekanlar kullanıldı?

Bursa Bülbülü filmi Bursa merkez başta olmak üzere, Balıkesir'in Erdek ve Bandırma ilçelerindeki tarihi sokaklarda, sahil kordonunda ve Düzler kumsalında çekildi. 1980'li yılların sayfiye ve yazlık gazino ruhunu yakalamak isteyen yapım ekibi, özellikle Erdek sahil şeridindeki çay bahçeleriyle eski mekanları set alanı haline getirdi.

Tarihi dokusunu koruyan kıyı şeridini tercih eden yönetmen, sokak sahnelerinde dönemin antika otomobillerini ve eski esnaf tabelalarını kullandı. Marmara Denizi kıyısındaki dingin atmosfer, Cengiz'in kaset macerasına eşlik eden doğal bir dekora dönüştü. Kameralar günlerce kayıttaydı.

Bursa Bülbülü oyuncuları kim ve kadroda kimler var?

Bursa Bülbülü filminin başrollerini Ata Demirer, Cem Gelinoğlu ve Özge Özacar paylaşıyor. Deneyimli tiyatro ustalarıyla genç yetenekleri birleştiren zengin oyuncu kadrosu, Yeşilçam tadındaki tiplemeleri perdeye aktarıyor.

Oyuncu Adı Canlandırdığı Karakter Hikayedeki Rolü Ata Demirer Cengiz Sezen Kaset hayali kuran gazino şarkıcısı Cem Gelinoğlu Taşkın Bestekar ve can yoldaşı piyanist Özge Özacar Arzu Taşkın'ın kız kardeşi / Solist Tarık Papuççuoğlu Şerafettin Gazinonun otoriter patronu Melek Baykal Zeliha Cengiz'in fedakar annesi Celil Nalçakan Osman Menajerlik yapan organizatör Toygan Avanoğlu Doktor Fatih Mahallenin renkli hekimi

Bursa Bülbülü filminin konusu ne ve ne zaman çekildi?

Bursa Bülbülü filminin çekimleri 2022 yılının yaz aylarında tamamlandı ve yapım ilk kez 2023 yılında seyirci karşısına çıktı. Hikaye, 1980'li yıllarda Bursa'da bir kır bahçesinde şarkı söyleyen ve en büyük arzusu Unkapanı'nda kaset çıkarmak olan Cengiz Sezen'in serüvenini anlatıyor.

Cengiz'in sıradan yaşamı, nota ustası Taşkın ve onun güzel kız kardeşi Arzu ile tanışınca bambaşka bir mecraya sürükleniyor. Albüm masraflarını karşılamak uğruna atılan riskli adımlar, kafadarları birbirinden komik aksiliklerin ortasına bırakıyor. Hesaplar çarşıya uymuyor.