Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu 9 yeni oyuncuyla yenileyen Karşıyaka, transfer yasağını kaldırarak oyuncularına lisans çıkarmak için en önemli adımı attı. Yeşil-kırmızılı yönetim, kulübün FIBA'da kesinleşen en borçlu dosyası olan Vernon Carey krizini çözdü.

Carey dosyasında büyük indirim

Karşıyaka'da 2023-24 sezonunda forma giyerken ağır bir sakatlık geçiren ve ardından Basketbol Tahkim Mahkemesi (BAT) kanalıyla oynamadığı 2024-25 sezonundaki tüm kontrat bedelini almaya hak kazanan ABD'li basketbolcuyla anlaşma sağlandı.

Kulübün son genel kurulunda 1 milyon 466 bin 337 Dolar (71 milyon TL) olarak açıklanan Carey’ye borç, yapılan görüşmeler sonucunda 725 bin Dolar'a indirildi.

Süreci Selim Çınar yürüttü

Kaf-Kaf'a bu yıl transferler konusunda destek veren eski genel menajer Selim Çınar; oyuncunun menajerleri, avukatları ve FIBA yetkilileri ile yürüttüğü temasların ardından dosyayı anlaşmayla sonuçlandırdı. Yapılan pazarlıklar sayesinde kulüp Carey dosyasından 741 bin dolar daha az ödeme yapılmasını sağladı.

İlk ödeme yapıldı, kalan borç taksitlendirildi

Başkan Yiğit Tusder yönetiminin sağladığı kaynakla, anlaşma doğrultusunda Carey tarafına 425 bin Dolar ödeme yapıldı.

Dosyanın yaklaşık yüzde 60'lık kısmı kapatılırken, geriye kalan borç ise 7 aylık taksite bölündü. Vernon Carey krizini aşan Karşıyaka yönetimi, FIBA'daki diğer borç dosyalarını da kısa süre içinde kapatıp transfer yasağını resmen kaldırmayı planlıyor.