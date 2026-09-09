Tanıtım fragmanlarının dönmesiyle birlikte arama motorlarında Sevdan Bir Ateş nerede çekiliyor, oyuncu kadrosunda kimler var ve hikayesi ne soruları zirveye tırmanıyor. Anadolu'nun büyüleyici atmosferinde hayat bulan yapım, güçlü prodüksiyon kalitesiyle daha ilk tanıtımlardan itibaren geniş kitlelerin takibine giriyor. Merak katsayısı katlanıyor.

Mirza ile Leyla'nın geçmişten bugüne uzanan sarsıcı karşılaşmasını merkeze koyan dizi, aile içi iktidar savaşlarını ve intikam hesaplaşmalarını ekranlara taşıyor. İzleyiciler ilk bölüm için sabırsızlanıyor.

Sevdan Bir Ateş nerede çekiliyor ve çekim mekanları neresi?

Sevdan Bir Ateş dizisi, Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasında, özellikle Nevşehir ve Ürgüp çevresindeki tarihi taş konaklarda ve derin vadilerde çekiliyor. Yapım grubu, bölgenin asırlık mimarisini ve otantik sokaklarını sahnelerin merkezine yerleştiriyor.

Görsel dokusuyla seyirciyi içine çeken plato, hikâyenin geçtiği sert hanedan çatışmalarına doğal bir fon oluşturuyor. Bölgenin masalsı peri bacaları ile yüksek kayalıkları, Mirza ve Leyla'nın fırtınalı aşkına ev sahipliği yapıyor. Kameralar kayda girdi.

Sevdan Bir Ateş oyuncu kadrosunda kimler var?

Sevdan Bir Ateş dizisinin başrollerini ekranların sevilen isimleri Murat Ünalmış ile Özge Özacar paylaşıyor. Deneyimli isimleri genç kuşak yeteneklerle harmanlayan zengin kadro, güçlü karakter çatışmalarıyla ilk andan itibaren dikkatleri üzerine topluyor.

Oyuncu Adı Canlandırdığı Karakter Projedeki Konumu Murat Ünalmış Mirza Başrol / Ailenin güçlü varisi Özge Özacar Leyla Başrol / Geçmişin hesabını soran kadın Sitare Akbaş Destan Kızılırmak Konak dengelerini değiştiren figür Taner Rumeli Yaman Ganioğlu Hırslı ve tavizsiz aile üyesi Sezin Bozacı Macide Kızılırmak Hanedanın otoriter büyüğü Gökçe Eyüboğlu Şirin Kilit dönüm noktalarında etkin isim Beyti Engin Behçet Konak içindeki sır küpü

Sevdan Bir Ateş dizisinin konusu ne ve hikaye nasıl başlıyor?

Yıllar önce zorla birbirinden koparılan Mirza ile Leyla, tam da Mirza'nın gösterişli düğün hazırlıkları yürüttüğü esnada tren garında aniden karşı karşıya geliyor. Leyla'nın evladını para karşılığı koparmak isteyen güç odaklarına karşı sergilediği dik duruş, eski sevgilisiyle arasındaki küllenmiş hesapları alevlendiriyor.

Geçmişe gömülen sırlar gün yüzüne çıkarken, aşk ile nefret aynı potada eriyor. İki taraf da taviz vermiyor. Çarşamba akşamları yayın maratonuna katılan dizi, sezonun en çetin reyting rekabetinde zirveyi hedefliyor. Gözler ilk bölüme kilitleniyor.