Son Mühür- Haftanın ortasına gelirken İZSU, İzmir genelindeki su kesintisi listesini sabah saatlerinde güncelledi. Yapılan son duyuruya göre, çeşitli bölgelerde meydana gelen altyapı ve şebeke sorunları nedeniyle vatandaşları su kesintileri bekliyor. Toplamda 4 ilçe 6 mahalleyi etkileyen bu kesintilerin süresi, arızanın boyutuna bağlı olarak 1 ila 8 saat arasında değişiklik gösteriyor.

İşte o liste!

Gün boyunca susuzluktan etkilenmemek adına ilgili bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması büyük önem taşıyor. Kesintiden etkilenecek ilçe ve mahallelerin detaylı listesi şu şekilde:

Bornova (Gürpınar, Kemalpaşa)

Süre: 09.09.2026 | 09:10 - 11:10 (2 saat)

Arıza Tipi: Branşman Arızası

Açıklama: Kemalpaşa Mahallesi 7419/11 sokak içinde branşman boru arızası.

Bornova (Gürpınar, Kemalpaşa)

Süre: 09.09.2026 | 09:10 - 11:10 (2 saat)

Arıza Tipi: Branşman Arızası

Açıklama: Kemalpaşa Mahallesi 7419/11 sokak içinde meydana gelen branşman boru arızası.

Karaburun (Mordoğan)

Süre: 09.09.2026 | 09:15 - 10:15 (1 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Mordoğan Mahallesi'nde ana boru arızasından kaynaklı su kesintisi.

Karşıyaka (Aksoy, Donanmacı)

Süre: 09.09.2026 | 09:12 - 10:12 (1 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Fazıl Bey Caddesi No:93 önü ana boru arızası nedeniyle sayaç kapatıldı.

Ödemiş (Kayaköy)

Süre: 09.09.2026 | 09:00 - 17:00 (8 saat)

Arıza Tipi: Elektrik Arızası

Açıklama: Kayaköy Mahallesi'nde GDZ EDAŞ'ın elektrik çalışması nedeniyle kesinti.

Ödemiş (Günlüce)

Süre: 09.09.2026 | 05:00 - 10:00 (5 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Günlüce Mahallesi (Şehit Sokak) içinde meydana gelen ana boru arızası.