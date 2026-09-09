TFF 3. Lig 2. Grup’ta hafta sonu oynanacak İzmir derbisinin heyecanı giderek artıyor. Cumartesi günü sahasında köklü rakibi Altay’ı konuk edecek olan Karşıyaka’da kritik mücadelenin biletleri satışa sunuldu.

Bu sezon taraftarının önüne ilk kez bir derbi maçı oynayacak yeşil-kırmızılı ekipte, tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.

Tribün biletleri fiyatlandırıldı

Karşıyaka yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre derbi biletleri kale arkası tribünü için 200 TL, numaralı tribün için 400 TL olarak belirlendi. VIP A-C tribün biletleri 1000 TL’den, VIP B tribünü ise 1500 TL’den satışa sunuldu.

Deplasman tribünü biletlerinin Altay kulübüne ayrılacağı bildirildi. Diğer yandan yeşil-kırmızılı yöneticiler, taraftarlara çağrıda bulunarak 6 taksit imkanı sunulan sezonluk kombine kartlara ilgi gösterilmesini talep etti.

Sağ kanada deneyimli takviye

Derbi mesaisini devam ettiren İzmir temsilcisi, bir yandan da kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Transferin son gününde takımdan ayrılan Yılmaz Ceylan’ın boşluğunu dolduran Karşıyaka, 33 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Tuğay Adamcıl ile anlaşmaya vardı.

"Karşıyaka'mıza hoş geldin diyoruz"

Kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda transfer hakkında; "Karşıyaka'mıza hoş geldin, Tuğay Adamcıl! 1993 doğumlu hücum oyuncusu Tuğay Adamcıl ile anlaşma sağladık.

Futbola Kayseri Yol Spor altyapısında başlayan Tuğay Adamcıl; kariyeri boyunca Kayseri Erciyesspor, Kahramanmaraş, Kayseri Şeker, Pazarspor, Afyonspor, Diyarbekir Spor, Gümüşhane, Çankaya, Karacabey, Söke 1970 ve Muğlaspor formalarını giydi.

Başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezonu ise Erciyes 38 formasıyla geçirdi. Tuğay Adamcıl’a Karşıyaka'mıza hoş geldin diyor, yeşil-kırmızılı formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz. Hoş geldin Tuğay" ifadelerine yer verildi.