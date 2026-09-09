Alt yaş kategorilerinde sergilediği olgun futbolla teknik heyetin dikkatini çeken Denizlili genç futbolcu, Avrupa sahnesindeki resitaliyle adını geniş kitlelere duyurdu. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte arama motorlarında Yusuf Sivaslıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor soruları zirveye tırmandı. Geleceğin yıldız adayı vitrine çıktı.

Akademi liglerinde basamakları hızla tırmanan genç savunmacı, modern bek profilinin tüm gereksinimlerini sahaya yansıtarak A takım kapısını aralamak istiyor. Sarı-kırmızılı camia, altyapıdan yetişen yeni cevherin gelişimini dikkatle takip ediyor.

Yusuf Sivaslıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Yusuf Sivaslıoğlu, 13 Mart 2010 tarihinde Denizli'de dünyaya gelen ve Galatasaray U19 takımında sağ bek olarak görev yapan 16 yaşında genç bir futbolcudur. Futbol yolculuğuna Ege'nin altyapı fabrikası Altınordu çatısı altında başlayan yetenekli oyuncu, gösterdiği sıçramanın ardından 2025 yılının şubat ayında Galatasaray akademisine transfer oldu.

Sarı-kırmızılı kulüple 30 Haziran 2029 tarihine kadar profesyonel sözleşmesi bulunan Sivaslıoğlu, 1,73 metre boyu ve sağ ayağını etkili kullanmasıyla tanınıyor. Genç milli takım havuzunda da yer alan futbolcu, hızı ve hücum bindirmeleriyle modern bek anlayışını sahaya başarıyla yansıtıyor.

Oyuncu Bilgisi Kariyer ve Profil Detayı Doğum Tarihi ve Yeri 13 Mart 2010, Denizli Yaşı 16 Mevkisi Sağ Bek (Defans) Boyu ve Ayak 1,73 m / Sağ ayak Altyapı Kariyeri Altınordu, Galatasaray Sözleşme Bitiş Tarihi 30 Haziran 2029 Temsilcisi F-F SPORT

Genç yıldızın Sporting Lizbon maçındaki performansı nasıldı?

Yusuf Sivaslıoğlu, UEFA Gençlik Ligi grup aşamasında deplasmanda oynanan Sporting Lizbon mücadelesinde attığı enfes golle takımına kritik 1 puanı kazandıran isimlerin başında geldi. Karşılaşmanın ikinci yarısında kaleyi cepheden gören sert şutunda topu doksana asan genç yetenek, dakikalar sonra geliştirdiği başka bir atakta ise üst direğe takıldı.

Hücumdaki üretkenliğinin yanı sıra savunma kademesinde de hatasız bir maç çıkaran 16 yaşındaki futbolcu, Portekizli gözlemcilerden tam not aldı. Sahadaki enerjisi ve soğukkanlı tavırlarıyla parlayan oyuncu, maçın ardından sosyal medyada gecenin en çok konuşulan futbolcusu oldu.

Yusuf Sivaslıoğlu hangi mevkilerde görev yapabiliyor?

Asıl mevkisi sağ bek olan Yusuf Sivaslıoğlu, hücum yetenekleri ve kanat çizgisini boydan boya kullanabilme kabiliyeti sayesinde sağ kanat bek pozisyonunda da rahatlıkla ter döküyor. Taktiksel esnekliği yüksek olan genç isim, hocasının görev vermesi durumunda üçlü savunma kurgusunun sağ stoperinde de güven veriyor.

Florya'daki antrenörlerin özenle ilgilendiği genç yetenek, oyun temposunu 90 dakikaya yayabilmesi ve isabetli orta yüzdesiyle ön plana çıkıyor. Okan Buruk'un da gelişim raporlarını yakından izlediği oyuncu, sarı-kırmızılı kulübün gelecekteki A takım savunma planlarında kilit bir yer tutuyor.