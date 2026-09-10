Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'de Konak - Halil Rıfat Paşa hattında giden ve 20 dakika aralıklarla konaktan kalkıp O çizerek yeniden Konak'a giden 21 numaralı ESHOT otobüs hattının son 1-2 haftadır saatinde gelmemesi ya da servis dışı gelmesi vatandaşı çileden çıkardı.

Ha geldi, ha gelecek diye bekleme sürelerinin 40-45 dakikaya çıkması, saatinde gelmeyen otobüsler nedeniyle de balık istifi gibi yapılan yolculuklar işe, okula, hastaneye yetişmeye çalışan vatandaşlar için resmen kabus gibi oldu.

Çevrede yaşayan ve semtin topografik yapısı nedeniyle yokuşlu olmasından kaynaklı 21 Numaralı otobüsü sıklıkla kullanan vatandaş isyan etti. Aktarma bölgeleri olan Üçyol ve Konak'a gitmek için 21 numaralı otobüsü kullanan vatandaşlar şu sözleri kullandı;

"Böyle aksamalar olacaksa bu hattı komple kaldırsınlar"

Çevrede yaşayan ve her gün bu otobüsle aktarma noktalarına ulaşım sağlayan bir vatandaş, "Ne zaman geleceği belli değil diye bekliyoruz. Ve o kadar saatleri saptı ki en son işe geç kalıp kaç defa taksiye binmek zorunda kaldık. Otobüsün gelmesine güveniyoruz, bilgilendirme yok, zaten ring hattı. Konak'tan gelip Konak'a dönüyor çift taraflı geliş gidişi yıllar önce sokağın dar olmasından kaynaklı kaldırmışlardı, buna rağmen mağdur oluyoruz. Gezmeye gitmek için beklemiyoruz. Bir aktarma aracı olarak kullanıyoruz ve buna göre sabah evden çıkıyoruz. Bari komple bu otobüs hattını kaldırsınlar madem bu kadar dert olan bir şey, biz de güvenip beklemeyelim bu otobüsü herkes rahat etsin" diye konuştu.

"Artık otobüse güvenmeyip tramvaya yürüyorlar"

Otobüsün saatinde gelmemesi nedeniyle artık otobüsü kullanmayanların da olduğunu söyleyen bir başka vatandaş ise, "Bu hattı en çok yaşlılarımız kullanıyor. Çevrede 65 yaş üstü yaşayan vatandaş da çok fazla. Hastaneye gitmek için kullanıyorlar. Aslında çok kullanışlı rağbet gören bir otobüs ama her gün otobüse bindiğimiz insanlar artık direkt sahile inip tramvaya biniyor Konak'a gitmek için. Güvenmiyorlar çünkü otobüse. Gerçekten insanlar stres oluyor herkesin gün içinde bir rutini var, işe geç kalmak demek patrondan azar yemek demek, insanların sizi sorumsuz sanması demek, e bunların yanına bir de stres ekleniyor ve otobüsün geç kalması tüm gününüzü mahvediyor. Sorun neyse bir an önce çözülsün, ya da bu otobüsü kaldırsınlar biz de beklemeyelim" diyerek isyan etti.

"Şoförler de bu hattan şikayetçi"

Her gün otobüse binen bir başka semt sakini "Yıllardır burada oturuyorum. Evimin önünden otobüs geçiyor aslında çok kullanışlı benim için, normalde gecikmeler olmaz en fazla 10 dakika olur onu da anlarız çünkü hat zor bir hat. Çift taraflı park yapılıyor, bir de geliş-gidiş olan bir yol şoförler resmen iğne deliğinden geçerek kullanıyor otobüsü. Onlar da bu yolun kalabalıklığından her zaman şikayet ediyor, biz de sabır diliyoruz. Ama bu kadar gecikmeler artık trafik sıkışıklığı değil, başka bir nedeni var. Neredeyse 2 haftadır hangi saat olursa olsun bir aksama yaşanıyor. Biz de anlamadık, öncelikle bu yolda park yasağı olmalı, hem şoförler derin bir nefes alsın hem de vatandaş mağdur olmasın, semt hepimizin" ifadelerine yer verdi.