Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir’in kurtuluşunun 104.yıl dönümünü şehrin tüm noktalarında büyük coşku ve heyecanla kutlanıyor. İzmir’in köklü ve güzide takımları, 9 Eylül mesajlarını iletti. İzmir takımları, resmi sosyal medya hesaplarından 9 Eylül’e dair mesaj yayınladı.

“Bir şehrin kalbi yeniden attı”

Altınordu FK’nın resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Güzel İzmir’in kurtuluşunun yıldönümü. 9 Eylül sadece İzmir’in değil, bütün bir milletin özgürlüğe yeniden kavuştuğu gün. Bir şehrin kalbi yeniden atmış, umutlar yeniden doğmuştur. İzmir bugün, bağımsızlığın ve özgürlüğün simgesi olarak her 9 Eylül’de bize aynı gururu hatırlatır. 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu”nun 104. yıl dönümü kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Göztepe’den 9 Eylül paylaşımı

Göztepe Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Güzel İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlu olsun! Ulusal bağımsızlığımız için mücadele eden başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını saygıyla anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“İzmir’in Kurtuluş günü kutlu olsun”

Bucaspor 1928 resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları canı pahasına savunan tüm kahramanlarımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz. İzmir’in Kurtuluş Günü kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

“9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu kutlu olsun”

Karşıyaka Spor Kulübü’nün resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İZMİR’İN KURTULUŞU’NUN 104. YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN! Güzel İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İzmir’in bağımsızlığı için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz. 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu kutlu olsun!

“9 Eylül Kurtuluş Günü’nü en içten dileklerimizle kutlarız”

İzmirspor resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tarihimizden Aldığımız Güçle, Şehrimizin Bağımsızlık Gününü Kutluyoruz. 9 Eylül 1922; aziz milletimizin bağımsızlık ve hürriyet kararlılığının simgesi, millî mücadelemizin nihai zaferle taçlandığı tarihi bir dönüm noktasıdır. İzmirspor Spor Kulübü olarak; adını ve şerefini taşımaktan sonsuz onur duyduğumuz güzel İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü gururla idrak ediyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Şehrimizin asil ruhunu ve spor kültürünü geleceğe taşıma sorumluluğuyla; tüm hemşehrilerimizin 9 Eylül Kurtuluş Günü’nü en içten dileklerimizle kutlarız” ifadelerine yer verdi.