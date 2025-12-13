Düğün organizasyonları uzun yıllar boyunca benzer bir düzen içinde gerçekleştirildi. Tek gün, tek mekan ve standart bir eğlence anlayışı çoğu çift için değişmezdi. Ancak son dönemde özellikle gençler arasında bu anlayışın dışına çıkan yeni bir düğün trendi dikkat çekiyor. “Devam düğünü” olarak adlandırılan bu yeni akım, evliliği daha uzun bir kutlama sürecine dönüştürmeyi amaçlıyor.

Devam düğünü ana kutlamadan sonra planlanıyor

Devam düğünü, genellikle ana düğünden birkaç gün ya da birkaç hafta sonra düzenlenen ikinci bir organizasyon olarak tanımlanıyor. Bazı çiftler bu etkinliği sade bir yemekle sınırlarken, bazıları ikinci bir düğün havasında planlamayı tercih ediyor. Böylece ana düğünde yaşanan yoğunluk sonrasında daha sakin ve samimi bir ortam oluşturuluyor.

İlk düğüne katılamayanlar için ikinci bir fırsat sunuluyor

Devam düğünü organizasyonları, ilk düğüne katılamayan davetliler için de önemli bir fırsat olarak görülüyor. Özellikle şehir dışında yaşayan ya da farklı sebeplerle ana kutlamaya katılamayan yakınlar, ikinci organizasyonda yer almaktan büyük memnuniyet duyuyor. Bu durum, çiftlerin daha geniş bir çevreyle kutlama yapmasına olanak sağlıyor.

Tatil konseptiyle birleşen kutlamalar öne çıkıyor

Bazı çiftler devam düğününü klasik bir organizasyon yerine tatil konseptiyle birleştiriyor. Sahil kenarında düzenlenen küçük partiler, bağ evlerinde yapılan akşam yemekleri ya da doğayla iç içe planlanan hafta sonu buluşmaları bu anlayışın en sık tercih edilen örnekleri arasında yer alıyor. Böylece çiftler hem evliliklerini yeniden kutluyor hem de arkadaşlarıyla daha uzun vakit geçirme imkânı buluyor.

Sosyal medya trendin yayılmasında belirleyici oluyor

Devam düğünü trendinin kısa sürede yaygınlaşmasında sosyal medyanın etkisi büyük. Paylaşılan samimi kareler, farklı konseptler ve doğal kutlama anları gençlerin bu fikre olan ilgisini artırıyor. Sosyal medyada karşılaşılan içerikler, birçok çiftin “neden ben de yapmayayım” düşüncesine yönelmesine neden oluyor.

Düğün anlayışı değişiyor

Devam düğünü trendi, evliliğin sadece resmi bir tören değil, paylaşılması gereken bir süreç olarak görülmeye başlandığını ortaya koyuyor. Genç çiftler, klasik kalıpların dışına çıkarak kendilerine özgü kutlama biçimleri oluşturmayı tercih ediyor. Bu yeni anlayışın önümüzdeki dönemde daha fazla çift tarafından benimsenmesi bekleniyor.