Evlerde sıkça tüketilen yumurtaların ardından kalan kartonlar genelde geri dönüşüme gidiyor. Ancak bahçecilik uzmanları, bu kartonların aslında doğrudan kullanılmasının daha faydalı olabileceğini belirtiyor. “GrowVeg” kanalından Benjamin Vanheems de bu konuda uyarıda bulunarak, kartonların doğru yöntemlerle değerlendirildiğinde maliyetsiz bir bahçe aracına dönüştüğünü anlatıyor.

Patates için pratik bir başlangıç sağlıyor

Mart ile mayıs arası patates ekimi için uygun dönem olarak biliniyor. Uzmanlara göre yumurta kartonları bu süreçte önemli bir rol oynuyor. Kartonun her bölmesi, tohumluk patateslerin devrilmeden ve düzenli şekilde filizlenmesini sağlıyor. Güneş alan bir yerde bekletilen patatesler, bu sayede daha sağlıklı sürgün veriyor.

Fideleme sürecinde alternatif oluyor

Karton tepsiler, ticari fide viyollerine alternatif olarak kullanılıyor. Bölmelerin düzenli yapısı, ekim aralıklarını doğal şekilde oluşturuyor. Ancak burada küçük bir detay var: Her bölmenin altına delik açılması gerekiyor. Bu işlem hem suyun tahliye edilmesini sağlıyor hem de kartonun erken dağılmasını önlüyor.

Havuç ekiminde iki farklı yöntem öne çıkıyor

Uzmanlar havuç ekimi için iki temel yönteme dikkat çekiyor. İlk yöntemde kartonun alt kısmı ıslatılarak koparılıyor ve doğrudan toprağa yerleştiriliyor. Bu uygulama, kartonun malç görevi görmesini sağlıyor.

İkinci yöntemde ise karton tepsi doğrudan toprağın üzerine konuluyor. Bölmelere açılan deliklere tohumlar ekiliyor ve üzeri kapatılıyor. Böylece düzenli bir ekim alanı elde ediliyor.

Nem kontrolü süreci etkiliyor

Karton materyaller plastik kaplara göre daha hızlı kuruyor. Bu yüzden ekim sonrası düzenli nemlendirme önemli hale geliyor. Uzmanlar, çimlenmeyi hızlandırmak için kartonların şeffaf poşetlere ya da mini seralara alınmasını öneriyor. Bu yöntem, içeride sıcak ve nemli bir ortam oluşturarak tohumların daha hızlı çıkmasını sağlıyor.

Küçük bir atık, büyük fark yaratıyor

Bahçecilikle uğraşanlar için bu basit yöntem dikkat çekiyor. Çoğu kişinin fark etmeden çöpe attığı yumurta kartonları, aslında pratik bir çözüm sunuyor. Uygulaması kolay, maliyeti yok denecek kadar az. Kısacası küçük bir detay gibi görünse de sonuçları şaşırtıcı olabiliyor.

Bazı uzmanlar, bu tür yöntemlerin özellikle yeni başlayanlar için ciddi kolaylık sağladığını söylüyor. Denemesi zor değil. Ama etkisi tahmin edilenden daha fazla olabiliyor.