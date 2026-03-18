Evde sıkça yapılan bir alışkanlık, fark edilmeden sağlığı tehdit edebiliyor. Dondurucuda saklanan tavuk etinin yanlış şekilde kullanılması, özellikle tekrar dondurma işlemiyle birlikte ciddi riskler oluşturuyor. Uzmanlar bu konuda net konuşuyor, hata küçük ama sonucu ağır olabiliyor.

Gıdaları uzun süre saklamak için tercih edilen dondurma yöntemi aslında güvenli kabul ediliyor. Ancak bu yöntem doğru uygulanmadığında işler değişiyor. Özellikle çiğ tavuk etinde bu durum daha hassas bir hal alıyor.

Asıl tehlike çözdürme sürecinde başlıyor

Uzmanlara göre en büyük risk, dondurulmuş tavuğun çözdürülmesinden sonra yeniden dondurulması. Bu süreçte gıda, “tehlikeli sıcaklık aralığı” olarak bilinen 5 ile 60 derece arasında kalırsa bakteriler hızla çoğalıyor.

Özellikle salmonella ve kampilobakter gibi bakterilerin bu ortamda kısa sürede arttığı belirtiliyor. Yeniden dondurma işlemi ise bu bakterileri yok etmiyor. Aksine risk katlanarak büyüyor.

Birçok kişi çözülen tavuğu tekrar dondurmanın zararsız olduğunu sanıyor. Oysa uzmanlar bu alışkanlığın gıdayı adeta zehirli hale getirebildiğini söylüyor.

Bir haftalık süreç kritik kabul ediliyor

Gıda mühendisleri, dondurucuda saklanan tavuk etinin uzun süre dayanabileceğini ancak çözülüp yeniden dondurulmasının durumu değiştirdiğini vurguluyor. Özellikle bir hafta içinde birkaç kez bu işlemin yapılması bakteriyel yükü ciddi şekilde artırıyor.

Bu durumda mide bulantısı, kusma, ishal gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Daha ağır durumlarda ise ciddi gıda zehirlenmeleri görülebiliyor.

Uzmanlardan net uyarılar geldi

Uzmanların önerileri oldukça açık ve net. Tavuk eti çözdürüldükten sonra bekletilmeden pişirilmeli. Çözülen ürünün tekrar dondurulmaması gerekiyor. Ayrıca gıdaların porsiyonlara ayrılarak saklanması öneriliyor.

Çözündürme işleminin oda sıcaklığında değil, buzdolabında yapılması gerektiği de özellikle vurgulanıyor. Bu küçük detay, riski azaltmada önemli rol oynuyor.

Evde basit görünen bir alışkanlık büyük sorunlara yol açabiliyor. Dikkat edilmediğinde ise fark edilmeden sağlığı tehdit eden bir durum ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden uzmanlar aynı hatanın tekrar edilmemesi gerektiğini özellikle belirtiyor.