Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi kapsamında tarlalarını birleştiren köylüler, elma, kiraz, şeftali ve nektarin başta olmak üzere çeşitli meyveler yetiştiriyor. Normal şartlarda yılda ortalama 15 bin ton ürün alınan bahçede, 12 Nisan gecesi sıfırın altında 14,5 dereceye ulaşan don nedeniyle ağaçlar tamamen zarar gördü ve bu yıl hasat yapılamadı.

Yaklaşık 50 işçinin sürekli istihdam edildiği, sezonluk olarak bu sayının 800'e çıktığı işletme, don olayını hemen TARSİM'e bildirdi. Yetkililerin incelemesinde hasar oranı yüzde 100 olarak tespit edildi ve ödeme süreci derhal başlatıldı.

Bahçeyi işleten firmanın genel müdürü Fahrettin Aksakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarımsal üretimde en büyük tehdidin doğal afetler olduğunu vurguladı. Aksakal, doluya karşı erken uyarı sistemi kurduklarını, zirai dona karşı ise traktörle yağmurlama ve sap balyası yakarak dumanlama yöntemleri uyguladıklarını belirtti.

Meyveciliğe başladıkları ilk günden itibaren tarım sigortası yaptırdıklarını ifade eden Aksakal, "TARSİM'e ödediğimiz her kuruş prim bize geri döndü. Normal şartlarda 15 bin ton civarında meyve almayı hedefliyorduk, maalesef hiç meyve alamadık. Gerçekten iflas edebilecek bir durumdan TARSİM'in desteğiyle bütün maliyetlerimizi karşılayarak faaliyetlerimize devam edebilecek hale geldik" dedi.

"13 Yıldır Böyle Ağır Don Görmemiştik"

Aksakal, 13 yıllık meyvecilik deneyimlerinde en ağır donun daha önce sıfırın altında 5-6 derece olduğunu, bu yıl ise yüzde 100 hasara yol açan 14,5 dereceye ulaşıldığını kaydetti. Hasar tespitinin ardından poliçe şartlarına göre tazminatların hızlıca ödendiğini anlatan Aksakal, "Tarım sigortamız olmasaydı iflas etmiş olurduk. Böyle bir durum küçük arazilerde kaldırılabilir olsa da, büyük ve profesyonel işletmelerde altından kalkılamaz bir yük" diye konuştu.

TARSİM'in büyük-küçük ayrımı yapmadan tüm işletmelere avantaj sağladığını vurgulayan Aksakal, afet sonrası zararların karşılandığını belirterek herkese sigorta poliçesi yaptırmasını tavsiye etti. "TARSİM desteği olmasaydı birçok işletme faaliyetini durdurmak zorunda kalırdı. Bu, TARSİM'in ülkemizde ne kadar önemli bir misyon üstlendiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.