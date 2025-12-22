Özellikle Yozgat ve çevresinde beklenen yağışlar, öğrencilerin ve velilerin "Yozgat'ta yarın okullar tatil mi?" sorusunu gündeme getirmesine neden oluyor. 23 Aralık Salı günü için kar yağışı beklentisi oluşurken, gözler Yozgat Valiliği'nden gelecek resmi açıklamalara çevrildi.

Kış mevsiminin etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte eğitim öğretim faaliyetlerinin aksayıp aksamayacağı merak konusu oluyor. Yozgat'ta beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali, kar tatili beklentisini artırıyor. Veliler ve öğrenciler, il genelindeki hava koşullarının eğitimi etkileyip etkilemeyeceğini araştırırken, yetkililerden konuyla ilgili net bilgiler bekleniyor. Şu ana kadar resmi makamlara yansıyan son durum ise eğitimin seyri açısından belirleyici oluyor.

Yozgat'ta Yarın Okullar Tatil Mi? 23 Aralık Salı Okul Var Mı?

Yozgat'ta 23 Aralık Salı günü okulların tatil olup olmayacağı konusunda Yozgat Valiliği veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden henüz resmi bir açıklama gelmedi. İlçe kaymakamlıkları da şu an için eğitimin aksayacağına dair bir duyuru yayınlamadı. Mevcut durumda, Yozgat genelinde tüm kademelerde eğitim öğretim faaliyetleri planlandığı şekilde devam ediyor.

Yetkililer, hava koşullarının anlık olarak takip edildiğini ve olumsuz bir durum oluşması halinde kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtiyor. Aksi bir karar açıklanmadığı sürece öğrenciler yarın ders başı yapacak. Velilerin ve öğrencilerin, sosyal medyada dolaşan teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemesi ve sadece valilik ile kaymakamlıkların resmi sosyal medya hesaplarını veya internet sitelerini takip etmesi önem taşıyor.

Yozgat Hava Durumu ve Beklenen Yağışlar

Meteoroloji verilerine göre Yozgat'ta uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, barajlardaki su seviyelerini kritik noktalara düşürdü. Kuraklık tehlikesinin konuşulduğu bu günlerde, 23 Aralık tarihi itibarıyla bölgede yağışlı bir havanın etkili olması bekleniyor. Tahminlere göre il genelinde yağmurla karışık kar yağışı görülebilir.

Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir ve Sivas gibi çevre illerde de benzer hava koşullarının hakim olması öngörülüyor. Yozgat'ta beklenen bu yağışların ulaşımda veya günlük yaşamda ciddi bir olumsuzluğa yol açıp açmayacağı ise yağışın şiddetine bağlı olarak değişebilir. Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları ani sıcaklık düşüşlerine ve oluşabilecek buzlanma riskine karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.