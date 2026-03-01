Meta Platforms, Messenger’ın bağımsız web adresi olan Messenger.com için kararını verdi. Şirket, Nisan 2026 itibarıyla siteyi tamamen devre dışı bırakacağını açıkladı. Böylece Messenger’ın masaüstü ve web tarafındaki bağımsız dönemi bitmiş olacak.

Aralık 2025’te masaüstü uygulamasını kapatan Meta, şimdi de web sürümü için düğmeye bastı. Kararın, mesajlaşma hizmetlerini Facebook ana platformu altında toplama hedefinin bir parçası olduğu belirtiliyor.

Web sürümü Facebook içine taşınıyor

Meta’nın resmi yardım sayfasında paylaşılan bilgilere göre, Messenger.com üzerinden sunulan doğrudan mesajlaşma hizmeti önümüzdeki ay sona erecek. Bu tarihten sonra kullanıcılar siteye girmeye çalıştığında otomatik olarak Facebook’un mesajlaşma sekmesine yönlendirilecek.

Yani Messenger.com adresi teknik olarak varlığını sürdüremeyecek. Erişim denemeleri Facebook ana siteye aktarılacak. Şirket, mesajlaşma deneyimini tek merkezde toplamak istiyor.

Bağımsız masaüstü dönemi bitmişti

Meta daha önce 15 Aralık 2025’te bağımsız Messenger masaüstü uygulamasını kapatmıştı. Kapanıştan önce kullanıcılara 60 günlük bir geçiş süresi tanınmıştı. O süreçte uygulama kademeli olarak devre dışı bırakılmıştı.

Şimdi ise web sürümü için takvim netleşti. Nisan 2026’dan itibaren masaüstü cihazlar üzerinden Messenger kullanmak isteyenler, Facebook’un ana web sitesine girmek zorunda kalacak. Bu değişiklikle birlikte Messenger’ın bağımsız bir web portalı ve uygulama olarak sunduğu deneyim tamamen sona ermiş olacak.

Kısacası Messenger.com için geri sayım başlamış durumda. Nisan ayı geldiğinde o adres artık aktif olmayacak. Meta, mesajlaşmayı tek çatı altında topluyor ve bağımsız dönem resmen kapnıyor.