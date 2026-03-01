Punch hayatta ve yaşamaya devam ediyor. Japonya'daki Ichikawa Hayvanat Bahçesi yetkililerinden gelen son bilgilere göre Punch'ın sağlık durumu iyi. Sosyal medyada yayılan ölüm haberleri tamamen asılsız. Yavru maymun, diğer makaklarla yavaş yavaş bağ kurmaya başlarken peluş oyuncağına olan bağımlılığı da azalmaya başladı.

Punch kimdir, hikayesi neden herkesi ağlattı?

Yavru maymun Punch, Temmuz 2025'te Japonya'nın Çiba eyaletindeki Ichikawa City Zoo'da dünyaya geldi. Ancak doğumundan çok kısa bir süre sonra annesi onu emzirmeyi reddetti ve dışladı. Doğal yaşamda bu durum genellikle yavrunun ölümüyle sonuçlanabiliyor.

Hayvanat bahçesi bakıcıları hemen devreye girerek Punch'ı kuvöze aldı ve biberonla beslemeye başladı. Sosyal bir canlı olan maymunun psikolojik çöküşünü önlemek adına yanına battaniyeler, havlular ve peluş oyuncaklar bırakıldı. Punch tüm bunlar arasından IKEA'nın DJUNGELSKOG model turuncu peluş orangutanını seçti ve ona sımsıkı sarıldı. Bu oyuncak onun için bir arkadaş, güven kaynağı ve adeta vekil anne haline geldi.

Punch neden sosyal medyada viral oldu?

Punch'ın peluş oyuncağına sarıldığı, uyurken onu bırakmadığı ve diğer maymunlardan çekindiğinde ona sığındığı görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı. Özellikle sürüdeki diğer maymunlar tarafından dışlanması, yemek yerken kenara itilmesi ve yalnızca peluşuna sığındığı anlar izleyenlerin gözlerini yaşarttı.

Bu görüntüler küresel bir dayanışma hareketini de tetikledi. Ünlü isimlerden Andrew Tate ve kardeşi Tristan Tate, Punch'ı sahiplenmek için hayvanat bahçesine 250 bin dolar teklif etti. Peluş oyuncağın üreticisi IKEA ise ürüne yönelik benzeri görülmemiş bir talep yaşandığını açıkladı. DJUNGELSKOG peluş orangutan Japonya, ABD ve Güney Kore'de tükendi. Ichikawa Hayvanat Bahçesi'nin ziyaretçi sayısı ise dört kat arttı.

Punch'ın son durumu nasıl?

Hayvanat bahçesi yetkilileri Punch'ın geçen ay "Maymun Dağı" adı verilen bölüme taşındığını ve sürüsüyle yeniden bir arada yaşamaya başladığını açıkladı. Ancak süreç kolay geçmiyor. Diğer maymunlar tarafından zaman zaman azarlanan ve dışlanan Punch, stresli anlarda hâlâ peluşuna sarılıyor.

Buna rağmen olumlu gelişmeler de var. Bakıcı Kosuke Shikano'nun aktardığına göre Punch, yavaş yavaş bazı maymunlarla etkileşime geçmeye başladı. Kendisini temizleyen ve oyun oynamak isteyen türdeşleriyle temas kurduğu anlar da gözlemlendi. Uzmanlar, Punch'ın erkek bir makak olmasının ilerideki adaptasyon sürecinde avantaj sağlayabileceğini belirtiyor.

PETA'dan hayvanat bahçesine eleştiri

Hayvan hakları örgütü PETA, Punch'ın durumunun hayvanat bahçelerindeki sorunların bir yansıması olduğunu savundu. PETA Asya Direktörü Jason Baker, Punch'ın saygın bir doğal yaşam alanına taşınması çağrısında bulundu. Öte yandan hayvanat bahçesi müdürü Takashi Yasunaga, Punch'ın dayanıklılık gösterdiğini ve adaptasyon sürecinin sabır gerektirdiğini vurguladı.