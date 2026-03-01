Hafta sonu biterken milyonlarca öğrenci yeni haftaya kar sürpriziyle başlamaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan için 'kar yağışı' uyarısını geçti. Geçtiğimiz Cuma günü hava muhalefeti nedeniyle bazı illerde eğitime ara verilmesinin ardından, gözler 2 Mart 2026 Pazartesi günü için alınacak kararlara çevrildi. Veliler telefon başında valiliklerden gelecek 'kar tatili' haberini beklerken, hava sıcaklıklarının eksi 13 derecelere kadar düşeceği tahmin ediliyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise sabah saatlerinde ulaşımda aksama olup olmayacağını merak ediyor.

2 MART PAZARTESİ YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji'nin yoğun kar yağışı ve soğuk hava uyarısı verdiği Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da kar tatili beklentisi oluştu. Ancak şu ana kadar ilgili illerin valiliklerinden eğitime ara verildiğine dair resmi bir açıklama gelmedi. Yetkililer, gece boyu sürecek yağışın ulaşımı ve günlük hayatı nasıl etkileyeceğini anlık olarak takip ediyor. İlerleyen saatlerde olumsuz bir durum yaşanmaması ve aksi bir açıklama yapılmaması halinde, 2 Mart Pazartesi günü ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek.

KAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? İŞTE SAAT SAAT HAVA DURUMU

MGM raporlarına göre bölgede kış şartları Pazartesi sabahına kadar ağırlaşarak devam edecek. İllere göre beklenen hava durumu şöyle şekillendi:

Iğdır: Kar yağışının akşam saat 18.00 sularında başlayıp, 2 Mart Pazartesi öğlen 12.00'ye kadar aralıksız sürmesi bekleniyor. Sıcaklıklar -1 ila 5 derece arasında gidip gelecek.

Kar yağışının akşam saat 18.00 sularında başlayıp, 2 Mart Pazartesi öğlen 12.00'ye kadar aralıksız sürmesi bekleniyor. Sıcaklıklar -1 ila 5 derece arasında gidip gelecek. Kars: Şehirde etkili olan yağış, gece yarısını geçip saat 03.00'e kadar devam edecek. Gece saatlerinde termometrelerin eksi 13 dereceyi görerek dondurucu bir soğuğa neden olması öngörülüyor.

Şehirde etkili olan yağış, gece yarısını geçip saat 03.00'e kadar devam edecek. Gece saatlerinde termometrelerin eksi 13 dereceyi görerek dondurucu bir soğuğa neden olması öngörülüyor. Ağrı: Gece yarısı itibarıyla başlayacak olan kar yağışı, sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek. Hava sıcaklığının eksi 11 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Gece yarısı itibarıyla başlayacak olan kar yağışı, sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek. Hava sıcaklığının eksi 11 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Ardahan: Kar yağışı Pazartesi sabah 06.00'ya kadar şehri terk etmeyecek. Gün içerisinde hava sıcaklığının eksi 9 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

VALİLİKLERDEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

Öğrenci ve velilerin gözü kulağı Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan Valiliklerinde. Şu an için eğitimde herhangi bir aksama öngörülmüyor. Ancak gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının şiddetini artırması durumunda yerel yöneticiler son dakika kararı alabilir. Vatandaşların resmi duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.