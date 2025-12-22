Kış aylarının etkisini artırmasıyla birlikte birçok bölgede gece sıcaklıkları eksi dereceleri görmeye başladı. Uzmanlar, bu durumun yalnızca araçların mekanik aksamını değil, otomobil içinde bırakılan kişisel eşyaları da olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor. ABD’li otomobil uzmanı Renee Martin, soğuk havanın özellikle hassas ürünler için ciddi riskler barındırdığını vurguluyor.

Elektronik cihazlar soğukta büyük zarar görebiliyor

Uzmanlara göre laptop, tablet ve benzeri elektronik cihazlar kış aylarında araçta bırakılmaması gereken eşyaların başında geliyor. Renee Martin, soğuk ortamda kalan elektroniklerin daha sonra sıcak bir ortama alındığında yoğuşma oluştuğunu ve bunun kalıcı hasara yol açabildiğini belirtiyor. Uzman Melanie Masson ise düşük sıcaklıklarda LCD ekranların yavaşladığını, lityum iyon pillerin şarj tutma kapasitesinin ciddi şekilde düştüğünü ifade ediyor.

Su ve gazlı içeceklerde patlama riski bulunuyor

Araç içinde bırakılan içecekler de soğuk havalarda ciddi tehlike oluşturuyor. Otomotiv analisti Lauren Fix, su ve gazlı içeceklerin donarak genleştiğini, bu durumun şişelerin çatlamasına hatta patlamasına neden olabileceğini söylüyor. Uzmanlar, bu tür sıvıların araçta bırakılmasının hem eşyalara hem de araç iç döşemesine zarar verebileceği uyarısında bulunuyor.

Konserve ve gıdalar soğukta bozulabiliyor

ABD Tarım Bakanlığı’nın değerlendirmelerine göre konserve gıdalar donduğunda içindeki sıvı genleşiyor. Bu durum kutuların zarar görmesine ve gıdanın bozulmasına yol açıyor. Uzmanlar, kış aylarında araçta yiyecek bırakılmasının sağlık açısından da risk taşıdığını belirtiyor.

İlaçlar ve kozmetik ürünler etkisini kaybediyor

Uzmanlar, ilaçların da araç içinde tutulmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Renee Martin, çoğu ilacın oda sıcaklığında saklanması gerektiğini, soğuk havanın hem sıvı hem de tablet formundaki ilaçların etkinliğini azaltabileceğini söylüyor. Kremler, losyonlar ve makyaj ürünleri de soğuktan doğrudan etkileniyor. Melanie Masson, bu ürünlerin donup çözülmesiyle yapısının bozulduğunu ifade ederken, Lauren Fix aerosol spreylerin patlama riski taşıdığına dikkat çekiyor.

Uzmanlardan sürücülere net uyarı

Uzmanlar, kış aylarında otomobilin uzun süreli eşya saklama alanı olarak kullanılmaması gerektiğini vurguluyor. Soğuk hava koşullarının fark edilmeden ciddi maddi kayıplara yol açabileceğini belirten uzmanlar, sürücülerin araçtan inerken özellikle hassas ürünleri yanlarına almalarını öneriyor.