Kura sonrası hak sahibi olamayanlar başvuru ücret iade tarihini araştırıyor. TOKİ'nin belirlediği iade takvimi vatandaşlar için kritik önem taşıyor. İşte Yozgat TOKİ başvuru parası iade süreci ve tüm detaylar...

Yozgat TOKİ başvuru parası iadesi ne zaman yatacak?

"500 Bin Sosyal Konut Projesi"nde kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar, başvuru bedellerini kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

Yozgat TOKİ kurası çekildiğine göre, 5 iş günü içinde başvuru bedelleri hesaplara aktarılacak. Bu süre zarfında vatandaşların banka hesaplarını kontrol etmeleri öneriliyor.

TOKİ başvuru parası iadesi e-Devlet üzerinden nasıl sorgulanır?

Başvuru bedelini e-Devlet üzerinden gerçekleştiren kişiler ATM ve banka şubeleri aracılığıyla iadesini alabiliyor.

e-Devlet kapısı üzerinden iade sürecini takip etmek için şu adımlar izleniyor:

1- "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)" hizmetini aratın.

2- "Konut/İş Yeri Başvuru" sekmesine tıklayın.

3- Başvurunuzun durumunda "İade Edildi" veya "İade Sürecinde" ibaresini görüyorsanız, ilgili bankanın kanallarını kontrol ederek ücret iadenizi alabilirsiniz.

Emlak Konut üzerinden yapılan başvurularda iade nasıl alınır?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) mülkiyetinde bulunan gayrimenkul projelerine başvuru yapan müşteriler, TOKİ tarafından düzenlenen kura sonucu hak sahibi olamadığı durumlarda başvuru bedelini eğer Emlak Konut üzerinden yatırdıysa, Emlak Konut sayfası üzerinden iade alabilmekte.

Kurada hak sahibi olamayan müşterilerin başvuru bedelleri, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında banka şubeleri ve ATM'ler aracılığıyla geri alınabiliyor.

Yozgat'ta kaç konut için kura çekildi?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Yozgat'ta 2 bin 858 konut için kura çekimi yapıldı. Yozgat merkez ve ilçelerinde yapılacak konutların hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Kurada ismi çıkmayan vatandaşlar için 5 bin TL'lik başvuru bedeli iade süreci başladı.